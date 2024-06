Die Ölpreise sind am Montag deutlich gesunken, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent auf 78,59 US-Dollar fiel, was 2,53 Dollar weniger als am Freitagabend war. Dies war das erste Mal seit Februar, dass Brent unter 80 Dollar lag. Der Preis für die amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls um 2,69 Dollar auf 74,30 Dollar. Die Opec+ Staaten halten ihr Angebot knapp, planen aber einige Produktionskürzungen auslaufen zu lassen. Die Opec-weiten Beschränkungen wurden bis Ende 2025 verlängert, während ein Teil der zusätzlichen Kürzungen von acht Mitgliedern des Kartells bis dahin 1,65 Millionen Barrel Rohöl ausmachen. Ein weiterer Teil der freiwilligen Beschränkungen von Ländern wie Saudi-Arabien oder Russland soll ab Oktober schrittweise auslaufen, was insgesamt 2,2 Millionen Barrel Erdöl betrifft. Die Opec signalisiert somit eine etwas lockerere Ausrichtung, was von der US-Investmentbank Goldman Sachs als Belastung für den Ölpreis angesehen wird.

Am Dienstag setzten die Ölpreise ihren Abwärtstrend fort und erreichten den tiefsten Stand seit etwa vier Monaten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel auf 77,50 US-Dollar, während der Preis für WTI auf 73,26 Dollar sank. Die Opec+ Staaten wollen ihr Angebot knapp halten, planen aber einige Produktionskürzungen auslaufen zu lassen. Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass die Opec+ bereits im Oktober mit der Rücknahme von Produktionskürzungen beginnen möchte. Die geopolitischen Risiken haben sich abgeschwächt, was ebenfalls zu den fallenden Ölpreisen beiträgt. Die USA und die G7 haben den Druck auf Israel und die Hamas erhöht, sich auf ein Abkommen zur Beendigung des Gaza-Krieges zu einigen.

Insgesamt zeigen die Ölpreise eine Abwärtstendenz aufgrund der Entscheidungen der Opec+ Staaten, ihr Angebot knapp zu halten, aber einige Produktionskürzungen auslaufen zu lassen. Die geopolitischen Risiken und die Aussicht auf eine Lockerung der Produktionsbeschränkungen haben ebenfalls Einfluss auf die Entwicklung der Ölpreise.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 78,77USD auf Lang & Schwarz (06. Juni 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.