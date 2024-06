Die Insolvenz des Reisekonzerns FTI hat auch Auswirkungen auf die Lufthansa-Ferienfluggesellschaft Discover Airlines. Discover-Chef Bernd Bauer betonte die Bedeutung von FTI als Partner für Discover und erklärte, dass die Folgen der Insolvenz derzeit geprüft werden. Die genauen Auswirkungen auf den Ferienflieger und die Lufthansa-Gruppe insgesamt sind noch nicht bekannt.

Discover baut derweil sein Angebot in München aus und ist mit Beginn des Sommerflugplans bereits der größte Ferienflieger am Standort. Die Airline fliegt mit fünf stationierten Maschinen 70 Mal pro Woche zu 23 Zielen am Mittelmeer und auf die Kanarischen Inseln. Ab März 2025 sollen zudem zwei Langstreckenflugzeuge mit Direktflügen nach Orlando, Windhoek und Calgary hinzukommen. Die Zahl der Fluggäste in München soll von 600.000 in diesem Jahr auf eine Million im nächsten Jahr steigen.