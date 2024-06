Mutares SE & Co. KGaA: Dividende steigt auf EUR 2,25 - Hauptversammlung mit Rekordzustimmung! Die Mutares SE & Co. KGaA hat auf ihrer Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,25 je Aktie beschlossen, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zustimmung zu diesem Beschluss lag bei 99,98%. Auch sämtliche weiteren Punkte …