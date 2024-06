Die Burda Digital SE hat beschlossen, ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für die New Work SE abzugeben. Dabei bietet sie den Aktionären der New Work SE eine Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 66,25 je Aktie an. Die New Work SE hat eine Delisting-Vereinbarung mit der Burda Digital SE abgeschlossen, die circa 74,22% der Aktien hält. Die New Work SE wird alle Maßnahmen ergreifen, um aus dem regulierten Markt auszusteigen. Die Entscheidung ermöglicht es Burda, die Xing-Plattform in ein Job-Recruiting-Netzwerk umzuwandeln. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die New Work SE aufgrund des geplanten Börsenrückzugs von "Hold" auf "Sell" abgestuft, aber das Kursziel von 51 auf 66,25 Euro angehoben. Analyst Finn Kemper empfiehlt den Aktionären, das Angebot anzunehmen und die Aktien abzustoßen. Die Entscheidung ermöglicht es Burda, die Xing-Plattform in ein Job-Recruiting-Netzwerk umzuwandeln, ohne die börsenüblichen Berichtszwänge erfüllen zu müssen. Das Delisting-Angebot bezieht sich auf Aktien einer Europäischen Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und wird nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Delisting-Angebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen. Die Bieterin behält sich vor, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit rechtlich zulässig. Investoren und Aktionären der New Work SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Delisting-Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Die New Work Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 66,10EUR auf Lang & Schwarz (06. Juni 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.