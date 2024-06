Die Aktionäre von Flatexdegiro haben auf der Online-Hauptversammlung eine deutliche Ablehnung gegenüber der langjährigen Führungsriege des Online-Brokers gezeigt. Der abgetretene Vorstandschef Frank Niehage, der frühere Vize-Chef Muhamad Chahrour und Aufsichtsratschef Martin Korbmacher wurden von den Anteilseignern nicht entlastet. Obwohl eine Mehrheit von fast zwei Dritteln für die Abberufung von Korbmacher gestimmt hatte, war eine Mehrheit von drei Vierteln erforderlich. Trotzdem wurde Bernd Förtsch als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt, nachdem Herbert Seuling seinen Platz freigemacht hatte.

Die Nichtentlastung von Korbmacher, Niehage und Chahrour hat keine direkten Folgen für sie, zeigt jedoch das Misstrauen der Aktionäre. Zudem lehnten die Anteilseigner den Vergütungsbericht und das Vergütungssystem für den Vorstand ab. Die Entscheidungen der Aktionäre spiegeln eine lebendige Aktionärsdemokratie wider, in der Minderleistungen nicht akzeptiert werden. Die Kritik an der alten Führungsriege und dem Aufsichtsrat war so stark, dass Vertreter der Bafin und der Bundesbank an zwei Aufsichtsratssitzungen teilnahmen.

Die Zukunft des Unternehmens bleibt ungewiss, jedoch haben die Mai-Daten die Erwartungen positiv überrascht. Die Trades pro Tag blieben stabil und die Assets under Management waren höher als erwartet. Der Umsatzprognose wurde aufgrund dieser Daten ein Wachstum von 17% zugrunde gelegt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine Änderung der Provisionsstruktur zu einem adhoc-Bericht führen könnte.

Insgesamt zeigt die Ablehnung der Führungsriege von Flatexdegiro durch die Aktionäre eine klare Botschaft des Misstrauens und der Unzufriedenheit. Die Zukunft des Unternehmens hängt nun von den neuen Mitgliedern im Aufsichtsrat und den weiteren Entwicklungen ab.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,94EUR auf Lang & Schwarz (06. Juni 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.