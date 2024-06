Milliarden-Entschädigung für Leag: Kohleausstieg bis 2038 gesichert! Energiekonzern investiert in erneuerbare Energien. Strukturwandel in Kohleregionen vorangetrieben. Das ostdeutsche Bergbauunternehmen Leag erhält eine milliardenschwere Entschädigung für den geplanten schrittweisen Kohleausstieg bis 2038. Die EU-Kommission hat grünes Licht für eine Entschädigung in Höhe von bis zu 1,75 Milliarden Euro gegeben. …