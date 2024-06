Der Euro hat am Montag dank schwacher US-Konjunkturdaten zugelegt und erreichte den höchsten Stand seit März. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai eingetrübt, was auf konjunkturelle Risiken hinweist. Dies könnte zu einer Zinssenkung der Fed führen. Im Gegensatz dazu verbesserte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone, was den Euro stärkte. Am Mittwoch sank der Euro moderat aufgrund volatiler Handelsbedingungen. Schwache Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt führten zunächst zu einem Anstieg des Euro, aber gute US-Einkaufsmanagerindizes ließen ihn wieder fallen. Die US-Privatwirtschaft schuf im Mai weniger Stellen als erwartet, was die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed verstärkte. Die EZB wird voraussichtlich am Donnerstag ihren Leitzins senken. Am Dienstag knüpfte der Euro an die Kursgewinne vom Vortag an und erreichte den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Schwache US-Konjunkturdaten verstärkten die Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed, was den Dollar schwächte. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Am selben Tag setzte die EZB den Referenzkurs auf 1,0865 US-Dollar fest. Der Euro stieg auch gegenüber anderen wichtigen Währungen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 1,088USD auf Forex (06. Juni 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.