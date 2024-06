Die Schaeffler AG hat wichtige Führungswechsel in der Managementebene bekannt gegeben. Heiko Eber von Vitesco Technologies wird neuer Leiter Investor Relations (IR) bei Schaeffler, während Renata Casaro die neu geschaffene Abteilung Global Risk & Macroeconomic Analysis leiten wird. Beide werden direkt an die Vorstandsmitglieder berichten. Eber wird an den Finanzvorstand (CFO) Claus Bauer berichten, während Casaro an den CEO Klaus Rosenfeld berichten wird.

Heiko Eber war zuvor Leiter Investor Relations bei Vitesco Technologies und hat Erfahrung im Industrie- und Automobilsektor. Er wird die Transformation von Schaeffler zu einer führenden Motion Technology Company begleiten. Renata Casaro war bereits seit 2017 für den Bereich IR bei Schaeffler zuständig und wird nun die neue Abteilung leiten. Die Schaeffler AG und Vitesco Technologies sind zuversichtlich, dass ihr geplanter Zusammenschluss zu Beginn des vierten Quartals dieses Jahres vollzogen wird.