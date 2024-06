Die Aktien von Bayer könnten am Mittwoch die runde Marke von 30 Euro ansteuern, nachdem eine von einem US-Gericht drastisch reduzierte Strafzahlung im Zusammenhang mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Roundup die Papiere vorbörslich antrieb. Die Strafzahlung wurde von 2,25 Milliarden auf 400 Millionen US-Dollar reduziert, was die höchste Summe seit Beginn der Prozesse rund um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat 2018 war. Bayer plant, Berufung einzulegen. Die Entscheidung des Gerichts wurde von Händlern als positiv bewertet, obwohl die Belastungen für den Konzern insgesamt immer noch zu groß sind. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Neutral" belassen und kommentiert, dass die Reduktion der Strafe dem durchschnittlichen Abschlag in anderen Fällen entspricht.

Die Prozesskosten belasten Bayer weiterhin, und die Verschuldung des Unternehmens steigt. Anleger sollten den Aktienkurs im Auge behalten, da er die Lage und Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Die Strafreduzierung könnte langfristig für Bayer problematisch werden, da die Rückstellungen des Unternehmens möglicherweise nicht ausreichen, um zukünftige Rechtsstreitigkeiten zu decken. Es sind noch viele Klagen anhängig, und neue könnten hinzukommen, was die finanzielle Belastung für Bayer erhöht.

Die Rückstellungen des Unternehmens sind möglicherweise zu gering, da nur 4 Milliarden Dollar für alle zukünftigen Glyphosat- und PCB-Rechtsstreitigkeiten zur Verfügung stehen, obwohl noch 54.000 Fälle offen sind. Selbst wenn nur ein Bruchteil dieser Fälle verloren geht, könnte dies für Bayer finanziell verheerend sein. Die US-Klageindustrie profitiert von solchen Fällen, während Bayer weiterhin mit den finanziellen Folgen kämpft. Rückstellungen aufzulösen, um die finanzielle Belastung zu verringern, wird als unrealistisch angesehen, da die Anzahl der Klagen weiterhin steigt und neue hinzukommen. Die Ernsthaftigkeit der Situation für Bayer wird betont, und naive Denkweisen in Bezug auf die finanzielle Lage des Unternehmens werden kritisiert.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 28,65EUR auf Lang & Schwarz (06. Juni 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.