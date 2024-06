Die deutsche Streaming-Serie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" hat einen neuen Rekord aufgestellt: Sie ist die erfolgreichste nicht-amerikanische Serie, die jemals von Prime Video produziert wurde. Die Amazon-Tochter gab bekannt, dass die Serie inzwischen die meistgestreamte internationale Original-Serie weltweit bei Prime Video ist, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Bereits in der Startwoche nach der Veröffentlichung am 9. Mai hatte "Maxton Hall" die größte globale Zuschauerzahl eines nicht-amerikanischen Titels in der Geschichte von Prime Video erreicht und war in mehr als 120 Ländern auf Platz eins der Prime-Video-Charts gelandet. Eine zweite Staffel der Coming-of-Age-Serie, die von den ungleichen Welten der Hauptfiguren James Beaufort und Ruby Bell sowie ihrer Lovestory handelt, ist bereits beschlossen.

In einem anderen Fall entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe, dass Online-Shops nicht einfach den teureren Expressversand voreinstellen dürfen, wenn Verbraucher Waren im Internet bestellen. Ein Elektronik-Versandhandel hatte für bestimmte Waren das Häkchen bei "Expressversand" bereits gesetzt, sodass Kunden aktiv diese teurere Versandoption abwählen mussten. Der Bundesverband Verbraucherzentrale hatte dagegen geklagt und in der Vorinstanz Recht bekommen. Das OLG wies die Berufung des Versandhandels zurück und bestätigte, dass kostenpflichtige Zusatzleistungen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Verbraucher vereinbart werden dürfen. Das Urteil, das besagt, dass Extraleistungen im Online-Handel nicht durch Voreinstellungen vereinbart werden dürfen, ist rechtskräftig.

Insgesamt zeigt sich, dass deutsche Produktionen wie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" international erfolgreich sind und auch rechtliche Entscheidungen wie die des OLG Karlsruhe die Rechte der Verbraucher stärken. Die Streaming-Branche wächst weiter und bietet sowohl für Produzenten als auch für Konsumenten neue Möglichkeiten und Herausforderungen.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 181,3EUR auf Nasdaq (06. Juni 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.