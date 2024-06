Borussia Dortmund muss eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro zahlen, da Torwart Gregor Kobel bei einer Bundesliga-Partie zu spät zur Seitenwahl erschienen ist. Dies teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds mit. Die Verzögerung von einer Minute vor dem Spiel bei RB Leipzig Ende April entstand, da die Dortmunder Mannschaft einen Spielerkreis bildete, der nicht im Spieltagsablauf bei der Deutschen Fußball Liga angemeldet war.

Der FC Bayern München fordert Aufklärung von der Deutschen Fußball Liga im Streit mit dem Internet-Sportsender DAZN um die gestoppte Auktion der nächsten Medienrechte. Die Bayern haben ein Schreiben an die DFL-Geschäftsführung geschickt, in dem sie um Informationen zu verschiedenen Aspekten des Streits bitten. DAZN hat die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit angerufen, da die DFL angeblich sein Angebot abgelehnt hat. Die DFL hat das strittige TV-Rechte-Paket rechtmäßig an einen anderen Bieter vergeben und plant, die Auktion nach dem Schiedsverfahren fortzusetzen.