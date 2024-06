Die Kurse deutscher Bundesanleihen zeigten am Montag einen leichten Anstieg, wobei der Euro-Bund-Future um 0,24 Prozent auf 129,59 Punkte stieg und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,62 Prozent fiel. Die Konjunkturdaten aus der Eurozone zur Industriestimmung hatten kaum Auswirkungen auf den Anleihemarkt. Die EZB und die Fed gaben keine wesentlichen geldpolitischen Äußerungen ab, da die übliche Schweigephase vor den Zinssitzungen begonnen hatte. Am Dienstag legten die Kurse deutscher Staatsanleihen weiter zu, wobei der Euro-Bund-Future um 0,33 Prozent auf 130,02 Punkte stieg und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,54 Prozent fiel. Die Bundesanleihen profitierten von enttäuschenden US-Konjunkturdaten, während die EZB für Donnerstag geldpolitische Entscheidungen angesetzt hatte. Am darauffolgenden Dienstag bewegten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen kaum, wobei der Euro-Bund-Future geringfügig um 0,08 Prozent auf 130,68 Punkte stieg und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stabil bei 2,58 Prozent blieb. Die US-Konjunkturdaten hatten keinen nachhaltigen Einfluss auf die Zinserwartungen. Zum Wochenstart zeigten deutsche Bundesanleihen wenig Kursbewegung, wobei der Euro-Bund-Future leicht auf 129,36 Punkte stieg und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,66 Prozent blieb. Wichtige Konjunkturdaten wurden erwartet, während die EZB und die Fed vor ihren Zinssitzungen keine wesentlichen geldpolitischen Äußerungen abgaben.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 130,5EUR auf Eurex (06. Juni 2024, 07:24 Uhr) gehandelt.