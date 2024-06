Ford Europa hat am Dienstag in Köln die Serienproduktion seines ersten Elektroautos gestartet, nachdem der ursprünglich geplante Beginn im vergangenen September aufgrund eines neuen Batterie-Standards verzögert wurde. Der US-Konzern, der seit 1930 in der Domstadt präsent ist, hat knapp zwei Milliarden Euro in das Kölner Werk investiert, um bis zu 250.000 Elektroautos pro Jahr herzustellen. Der Ford Fiesta wurde zugunsten des neuen Elektroautos eingestellt. Neben dem kompakten Geländewagen Ford Explorer soll ein weiteres Elektroauto in Köln produziert werden.

Die Serienproduktion des Elektroautos startete am Dienstagmorgen, und am Nachmittag sollte das erste Fahrzeug an einen Kunden übergeben werden. In den Jahren 2013 bis 2018 produzierte Ford im Saarland eine Elektroversion des Focus, jedoch nur in geringer Stückzahl und ohne großen Erfolg. Das neue Elektroauto wird nun in großem Maßstab hergestellt, da das Kölner Werk eine Kapazität von 250.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr hat.

Ford setzt mit seinem neuen Elektrokurs auf die Zukunft der Mobilität und investiert in die Elektroauto-Produktion in Köln. Trotz der Herausforderungen auf dem Elektroautomarkt hofft das Unternehmen auf einen erfolgreichen Absatz seines neuen Elektroautos. Die Serienproduktion des Ford Explorer, des ersten Elektroautos von Ford Europa, markiert einen wichtigen Schritt in Richtung Elektromobilität für das Unternehmen.

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 12,07EUR auf NYSE (06. Juni 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.