Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine verzeichnete im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Rückgang des Überschusses um 82 Prozent auf 207 Millionen Euro. Dies wurde hauptsächlich durch die schwächere Nachfrage in Europa, sinkende Preise und hohe Abschreibungen beeinflusst. Besonders der deutsche Markt entwickelte sich nicht positiv. Trotzdem stieg der Aktienkurs nach der Bekanntgabe der Ergebnisse um gut zwei Prozent. Die Dividende soll von 1,50 Euro auf 70 Cent gekürzt werden.

Die Voestalpine erzielte einen Umsatz von 16,7 Milliarden Euro, der zweithöchste Wert nach dem Rekordjahr zuvor. Das Unternehmen plant, die CO2-Emissionen ab 2027 um 30 Prozent zu reduzieren, dank Milliardeninvestitionen in eine neue Stahlproduktion. Die Voestalpine ist ein wichtiger Zulieferer für die deutsche Autoindustrie und konnte in diesem Bereich eine stabile Nachfrage verzeichnen. Schwieriger gestaltete sich das Geschäft in den Bereichen Bau, Maschinenbau und Haushaltsgeräte.