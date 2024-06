Das krisengeplagte Raumschiff "Starliner" ist nach jahrelangen Verzögerungen endlich zu einem bemannten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Mit den Nasa-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams an Bord hob das Raumschiff, gebaut von Boeing, vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Der Start erfolgte mithilfe einer "Atlas V"-Rakete und wurde von Nasa-Chef Bill Nelson als historisch bezeichnet. Der Testflug war aufgrund technischer Probleme mehrmals verschoben worden, darunter ein Helium-Leck und ein fehlerhaftes Computersystem. Der "Starliner" wird am Donnerstag an der ISS erwartet, wo die Astronauten eine Woche verbringen sollen.

Der 61-jährige Wilmore und die 58-jährige Williams waren bereits jeweils zweimal im All. Der "Starliner" soll auch ein dringend benötigtes Ersatzteil zur ISS bringen, eine Urin-Pumpe, die dabei hilft, Urin in Trinkwasser umzuwandeln. Der Flug des "Starliner" zur ISS markiert ein neues Kapitel in der amerikanischen Raumfahrtforschung und soll als Alternative zur "Crew Dragon"-Raumkapsel von SpaceX dienen. Trotz der Verzögerungen und Probleme liegt das Projekt des "Starliners" weit hinter dem Zeitplan von SpaceX, das bereits seit einigen Jahren regelmäßig Astronauten zur ISS bringt.

Der "Starliner" ist ein teilweise wiederverwendbares Raumfahrzeug, das bis zu sieben Besatzungsmitglieder befördern kann. Im Gegensatz zum "Crew Dragon" landet der "Starliner" auf der Erde und nicht im Wasser. Der erfolgreiche unbemannte Flug des "Starliners" zur ISS im Mai 2022 war ein wichtiger Test für das Raumschiff. Die Ankunft des "Starliners" an der ISS erforderte sogar das Umziehen der derzeit angedockten "Crew Dragon"-Raumkapsel an eine andere Andockstation. Trotz der Herausforderungen und Verzögerungen ist die Nasa zuversichtlich, dass der "Starliner" einen wichtigen Beitrag zur Zukunft der Raumfahrt leisten wird.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 189,9EUR auf NYSE (06. Juni 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.