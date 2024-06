Der KI-Hype in Deutschland: Warum die Mehrheit noch zögert und was die Zukunft bringt Der große Hype um Systeme mit Künstlicher Intelligenz (KI) hat bisher nur einen begrenzten Einfluss auf die Mehrheit der Menschen in Deutschland. Laut einer YouGov-Umfrage, die im Auftrag von Strato durchgeführt wurde, haben 61 Prozent der …