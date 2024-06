Die Wirtschaftsredaktion von Montega AG hat eine aktualisierte Studie zu Havila Kystruten AS veröffentlicht und empfiehlt den Kauf der Aktien. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2024 solide Zahlen vorgelegt, obwohl es einige Einmaleffekte gab. Der Umsatz lag unter den Erwartungen, hauptsächlich aufgrund einer Reduzierung der vertraglichen Einnahmen durch die Regierung. Das EBITDA war ebenfalls niedriger als erwartet, hauptsächlich aufgrund höherer LNG- und Materialkosten sowie erhöhter Personalkosten. Trotzdem ist das Unternehmen zuversichtlich, dass sich die Margen verbessern werden, insbesondere durch Maßnahmen zur Steigerung der Auslastung auf der gesamten Strecke.

Die Kreuzfahrtbranche verzeichnete in den letzten Monaten eine starke Buchungsentwicklung, was auch positive Auswirkungen auf Havila haben sollte. Obwohl die direkte Konkurrenz mit der Postschiffroute begrenzt ist, spiegelt die gestiegene Nachfrage nach Kreuzfahrten das allgemeine Interesse an dieser Art von Urlaub wider.