Nachdem Hypoport nur kurzzeitig seine Fühler über das Widerstandsniveau aus Anfang 2022 von 324,40 Euro ausgestreckt hatte, kam es im Anschluss zu nicht unerheblichen Gewinnmitnahmen zurück auf die Unterstützung auf Sommer 2022 bei 273,00 Euro. Dort konnte auf dem Absatz ein Turnaround vollzogen werden, nun steuert das Papier seinen 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 298,90 Euro an.

Um aussagekräftige Signale auf der Oberseite zu generieren, gilt es nun den EMA 50 und im Anschluss das Niveau von 306,40 Euro zu knacken. Nur diese Entwicklung würde auf einen Folgeanstieg an 324,40 und die aktuellen Jahreshochs von 348,40 Euro hinweisen. Übergeordnet wird mit einem Anstieg an 400,00 Euro gerechnet, sobald erste Zinssenkungen in Europa vollzogen werden. Auf der Unterseite dürfte unterhalb des aktuellen Wochentiefs von 270,00 Euro einen Rücksetzer auf mindestens 257,40 Euro warten. Spätestens an dieser Stelle, müsste der seit nunmehr Oktober letzten Jahres anhaltende Aufwärtstrend für eine Stabilisierung sorgen.