Wie bereits bekannt, macht ein schöner Tag noch keinen Sommer. Die Chance auf eine technische Stabilisierung um den Support von 72,48 US-Dollar stehen für Rohöl der US-Sorte WTI vergleichsweise gut, da sich die Korrekturbewegung seit dem Doppelhoch um 87,60 US-Dollar als nahezu vollständig präsentiert. Von daher wäre es durchaus möglich, dass unter hohe Volatilität in einigen Tagen irgendein Boden entspringt und einen Teil der vorausgegangenen Verluste zur Oberseite korrigiert. Nach aktuellem Stand ergeben sich erste Anhaltspunkte für ein solches Szenario oberhalb von 74,35 US-Dollar auf Tagesbasis, im Zuge dessen könnten Kursgewinne an 75,33 und darüber in den Bereich von 75,81 US-Dollar heranreichen. Dann aber dürfte es zunehmend schwieriger werden weitere Kursgewinne aufgrund zahlreicher Widerstände in diesem Bereich zu generieren. Auffangpunkte findet WTI dagegen unterhalb von 72,48 US-Dollar bei 71,43 und darunter bei 69,31 US-Dollar. Spätestens an den Verlaufstiefs aus Dezember 2023 von 67,74 US-Dollar dürfte eine längere Erholungsbewegung bevorstehen.

Trading-Strategie: