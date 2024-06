Nachdem Gill vor wenigen Tagen 5 Millionen GameStop-Aktien und weitere 120.000 Call-Optionen erstanden hat, bestätigte er Montagabend, dass er diese weiter halte und sie nicht schnell wieder zu Geld gemacht habe. Trotz eines Kursanstiegs um 21 Prozent an dem Tag, der sein Vermögen auf dem Papier um bemerkenswerte 79 Millionen US-Dollar hat anschwellen lassen.

Fast fünf Jahre nach seiner berühmten 53.000-US-Dollar-Investition in GameStop hat Keith Gill, besser bekannt unter seinen Pseudonymen "DeepFuckingValue" auf Reddit und "Roaring Kitty" auf YouTube und X, ein Vermögen von über 289 Millionen US-Dollar erreicht. Es könnte in kürzester Zeit auf über eine Milliarden US-Dollar anschwellen.

Gill, der einst als Anführer des Meme-Stock-Phänomens galt, beeinflusst den Aktienkurs von GameStop weiterhin erheblich durch seine kryptischen Online-Posts. Im September 2019 begann er, seine GameStop-Position zu teilen, und motivierte damit eine Gruppe von Kleinanlegern dazu, Leerverkäufer in die Enge zu treiben. Als die bemerkenswerte Rallye im April 2021 ihren Höhepunkt erreichte, wandelte Gill seine Call-Optionen in 200.000 Stammaktien um.

Der Elektronik-Einzelhändler GameStop, den Gill ursprünglich wegen seines niedrigen Aktienkurses ausgewählt hatte, kämpft jedoch weiterhin mit der Umstellung von physischen Verkaufsstellen auf E-Commerce. Michael Khouw, Mitbegründer und Chefstratege von OpenInterest.pro, bemerkte gegenüber CNBC: "Die erfolgreichsten Akteure sind die, die einfach völlig verrückt sind. Man muss aus etwas anderem gemacht sein, um so zu handeln".

Khouw fügte hinzu, dass professionelle Händler niemals derartige Zahlen erreichen würden, da Risikomanager viel früher eingreifen würden. Laut einem Bericht des Wall Street Journal prüft der E-Trade-Broker von Morgan Stanley, Gill aufgrund von Bedenken bezüglich Marktmanipulation zu kündigen.

Der jüngste Screenshot von Gills Portfolio zeigt 120.000 Call-Optionen auf GameStop mit einem Ausübungspreis von 20 US-Dollar, die am 21. Juni verfallen. Sollte der Aktienkurs an dem Tag über 20 US-Dollar liegen, könnte Gill die Optionen zu je 20 US-Dollar ausüben, was ihm zusätzliche 12 Millionen Aktien für nominal 240 Millionen US-Dollar einbringen würde. Damit würde er zum viertgrößten Aktionär von GameStop aufsteigen, hinter Vanguard, BlackRock und Ryan Cohens RC Ventures, wie aus Daten von FactSet hervorgeht.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von 28 US-Dollar würde Gills Anteil einen Wert von 476 Millionen US-Dollar darstellen. Wenn die Aktie allerdings wieder auf ihren Rekordstand von 64,83 US-Dollar steigt, den sie am 14. Mai erreicht hat, wäre sein Anteil 1,1 Milliarden US-Dollar wert.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion