Lululemon Athletica hat nach US-Börsenschluss am Mittwoch gemischte Signale gesendet. Trotz eines Umsatzsprungs in den internationalen Märkten stagniert das Wachstum in Amerika, der größten Region des Unternehmens. Dennoch konnte der Hersteller von Yoga- und Freizeitsport-Kleidung die Erwartungen der Wall Street knapp übertreffen und erhöhte seine Gewinnprognose für das gesamte Jahr.

Das Unternehmen gab jedoch eine schwächere Prognose für das laufende Quartal ab. Lululemon erwartet Umsätze zwischen 2,4 und 2,42 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,92 bis 2,97 US-Dollar, was unter den Schätzungen von 2,45 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,03 US-Dollar Gewinn pro Aktie liegt.

Trotz der Herausforderungen in Amerika, wo die vergleichbaren Verkäufe stagnierten und der CEO Calvin McDonald Probleme bei der Produktvielfalt einräumte, sieht das Unternehmen international eine starke Nachfrage. McDonald betonte die "starke Dynamik" auf den internationalen Märkten und kündigte an, das Produktangebot in den USA zu optimieren.

Für das Gesamtjahr hob Lululemon seine Prognosen an. Es wird nun ein Umsatzwachstum von 1 Prozent bis 3 Prozent erwartet, und der bereinigte Gewinn pro Aktie soll zwischen 14,27 und 14,47 US-Dollar liegen, gegenüber der früheren Prognose von 14 bis 14,20 US-Dollar.

Die Ankündigung eines um 1 Milliarde US-Dollar erhöhten Aktienrückkaufprogramms lieferte einen weiteren positiven Impuls, was die Aktien im nachbörslichen Handel in der Spitze um 13,1 Prozent steigen ließ. Dennoch bleibt der Aktienkurs auf Jahressicht mit einem Rückgang von 39 Prozent unter Druck. Analysten äußern Bedenken wegen der zunehmenden Konkurrenz und einer möglichen Verschiebung des Verbrauchergeschmacks weg von der Athleisure-Kleidung.

