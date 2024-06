Tocvan: Strategische Partnerschaft schon in Kürze wahrscheinlich!

"Großer Produzent leitet 30-tägige Überprüfung des Erweiterungsgebiets ein: Einer der größten Gold- und Silberproduzenten Mexikos wird im Juni eine 30-tägige Überprüfung des Pilar-Erweiterungsgebiets einleiten, um das Potenzial des Gebiets zu bewerten. Vier Mitarbeiter, darunter zwei Geologen, werden zusammen mit der Unterstützung des technischen Personals von Tocvan die Überprüfung durchführen, um zukünftige Vereinbarungen zu bewerten. Tocvan besitzt 100% vom Erweiterungsgebiet, wo vor kurzem durchgeführte Oberflächenprobentnahmen begonnen haben, beträchtliche Mineralisierungsflächen abzugrenzen, die noch durch Bohrungen getestet werden müssen. Die Oberflächenergebnisse beinhalten: 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber, 3,2 g/t Gold und 1.225 g/t Silber, 7,3 g/t Gold und 177 g/t Silber sowie 5,5 g/t Gold und 80 g/t Silber (siehe Abbildung 2 für eine vollständige Karte des Erweiterungsgebiets einschließlich der North Alteration Zone)."

Tocvan hat bereits in der Vergangenheit über Verhandlungen mit grossen Goldproduzenten berichtet. Dass nun ein führender Produzent für 30 Tage vor Ort sein wird, um das Potenzial persönlich zu prüfen, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass eine strategische Partnerschaft (oder gar eine Übernahme) unmittelbar bevorstehen könnte. Dies wäre der absolute Durchbruch für Tocvan und seine Aktionäre, da das Unternehmen derzeit mit nur $30 Mio. an der Börse bewertet ist. Eine strategische Partnerschaft mit einem finanzstarken und erfahrenen Minenbetreiber hat das Ziel, das Pilar-Projekt gemeinsam in Produktion zu bringen.

Tocvan CEO Brodie Sutherland kommentierte in der heutigen News: "Darüber hinaus ist das Interesse eines großen Produzenten am Potenzial des größeren Erweiterungsgebiets ein klares Zeichen dafür, dass wir die richtigen Schritte unternehmen, um das Gebiet weiter voranzubringen und die Aufmerksamkeit zu erhalten, die das Projekt unserer Meinung nach verdient."

Einige mexikanische Goldprojekte sind ohne kostspielige und zeitraubende Machbarkeitsstudien in Produktion gegangen, da dort die kostengünstige und hocheffiziente Haufenlaugung ("heap leach") zur Anwendung kommt. Dies führt zu sehr geringen Vorabkapitalkosten und niedrigen Produktionskosten. Tocvan könnte diesen erfolgreichen Beispielen folgen und rasch in die Produktion gehen. Dies würde wohl eine gewaltige Neubewertung der Aktienbewertung bedeuten.

Die neuesten Entwicklungen bei Tocvan Ventures Corp. sind ein klares Signal, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, ein bedeutender Goldproduzent zu werden. Die Kombination aus herausragenden Bohrergebnissen (besser als viele andere Minenprojekte in der Region) und der bevorstehenden Prüfung durch einen führenden Produzenten bietet eine einzigartige Gelegenheit für das Unternehmen und seine Aktionäre.

Es ist an der Zeit, dass Tocvan Ventures Corp. den großen Durchbruch schafft und zum großen Erfolg für seine Aktionäre wird. Alles deutet darauf hin, dass es nun soweit ist. Denn die Bohrergebnisse der letzten Wochen haben gezeigt, dass die Goldgehalte überdurchschnittlich hoch sind für Tagebaubetriebe in Mexiko, die mit Durchschnittsgehalten von nur 0,4 g/t Gold in Produktion sind.

Da das Bohrprogramm weiterhin im Gange ist, werden in den nächsten Wochen viele weitere Bohrergebnisse erwartet. Bisher wurden 23 Löcher gebohrt über eine Länge von mehr als 2.700 m. Wie heute bekannt wurde, werden die Ergebnisse von 8 Bohrungen in Kürze erwartet.

Auszüge aus der heutigen Pressemitteilung (freie Übersetzung):

Tocvan veröffentlicht die nächste Serie von Bohrergebnissen

Infill-Bohrungen durchschneiden mehrere mineralisierte Zonen

Explorationsbohrungen stoßen auf breite anomale Mineralisierung und erweitern das Streichenpotenzial

Highlights:

• Infill-Bohrungen im Trend der Main Zone stoßen auf mehrere Zonen, die das Ressourcenpotenzial erweitern

-- JES-24-73: 16,8 m @ 0,8 g/t Gold und 19 g/t Silber

--- Einschließlich einer polymetallischen Zone mit 4,6 m @ 2,2 g/t Gold, 49 g/t Silber, 0,46% Kupfer und 1,48% Zink

--- Außerdem 3,1 m @ 0,9 g/t Gold, 10 g/t Silber und 3,2% Zink

--- Außerdem 10,7 m @ 0,8 g/t Gold und 2 g/t Silber

--- Und, 3 m @ 3,8 g/t Gold und 4,7 g/t Silber

--- Innerhalb einer 152,5 m langen anomalen Zone von der Oberfläche mit durchschnittlich 0,3 g/t Gold und 3 g/t Silber

-- JES-24-84: 10,7 m @ 0,6 g/t Gold und 3 g/t Silber

--- Einschließlich 1,5 m @ 3,3 g/t Gold, 14 g/t Silber und 0,67% Kupfer

--- Innerhalb einer 97,6 m langen anomalen Zone ab 48,8 m Tiefe mit 0,1 g/t Gold und 1 g/t Silber

• Große Step-out-Explorationsbohrungen erzielen die bisher besten Ergebnisse in den südöstlichen Zielgebieten und erweitern den 4-T-Trend um 400 m südöstlich

-- JES-24-87: einschließlich 0,6 g/t Gold und 7 g/t Silber und 0,6 g/t Gold und 15 g/t Silber, beide über 1,5 m

--- Innerhalb von 53,4 m @ 0,1 g/t Gold und 2 g/t Silber

• 6 Bohrungen veröffentlicht, alle 6 durchschneiden Mineralisierung

• Weitere Ergebnisse stehen noch aus. Bisher über 2.700 m in 23 Bohrlöchern gebohrt

• Großer regionaler Produzent startet 30-tägiges Feldprogramm zur Bewertung des Potenzials des Expansionsgebiets (TOC-Beteiligung 100%)

Calgary, Alberta – 6. Juni 2024 – Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FSE: TV3) freut sich, die Bohrergebnisse seines 2024 Reverse-Circulation (RC)-Bohrprogramms auf seinem straßenzugänglichen Pilar-Gold-Silber-Projekt im minenfreundlichen Sonora (Mexiko) bekannt zu geben.

Die heutigen Ergebnisse beinhalten 4 Infill-Bohrungen entlang des Main Zone Trend, von denen sich 3 in der nordwestlichen Ausdehnung des Trends befinden. Zwei Explorationslöcher entlang der südöstlichen Ausdehnung des 4-T-Trends sind ebenfalls in den heutigen Ergebnissen enthalten. Die Infill-Bohrungen werden durch das Bohrloch JES-24-73 hervorgehoben, das 4 unterschiedliche Mineralisierungszonen entdeckte, die 2 Zonen mit hohen Kupfer- und Zinkgehalten beinhalten, einschließlich 4,6 m @ 2,2 g/t Gold, 49 g/t Silber, 0,46% Kupfer und 1,48% Zink (die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst). Die anomale Mineralisierung erstreckt sich von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 152,5 m mit durchschnittlich 0,3 g/t Gold und 3 g/t Silber in allen 4 mineralisierten Abschnitten. Das Infill-Bohrloch JES-24-84 ergab 10,7 m @ 0,6 g/t Gold und 3 g/t Silber innerhalb einer breiten anomalen Zone von 97,6 m @ 0,1 g/t Gold, beginnend in 48,8 m vertikaler Tiefe. Es ist wichtig zu erwähnen, dass beide Bohrungen die Erweiterung der Main Zone entlang der Ränder darstellen; die Fortsetzung der Mineralisierung ist ein positives Zeichen für eine weitere Ressourcenerweiterung. Was die Explorationsbohrungen betrifft, so ergaben 2 Bohrungen 400 m südöstlich entlang des 4-T-Trends Gehalte, die auf eine Fortsetzung der Mineralisierung entlang dieses Korridors hinweisen. Dies wird durch JES-24-87 hervorgehoben, das 53,4 m @ 0,1 g/t Gold und 2 g/t Silber ergab, die breiteste Zone mit einer Gold-Silber-Mineralisierung, die bis dato in Explorationsbohrungen aufgezeichnet wurde und über 700 m von der Main Zone entfernt ist.

Im Rahmen des Programms 2024 wurden bisher über 2.700 Meter gebohrt. Die Ergebnisse von acht Bohrlöchern stehen derzeit noch zur Analyse an (grüne Quadrate in Abbildung 1). Die Bohrungen bei Pilar sind im Gange.

"Die heutigen Ergebnisse geben uns zahlreiche Gründe, uns über das Potenzial von Pilar zu freuen", sagte Brodie Sutherland, CEO. "Wir steigern nicht nur weiterhin das Ressourcenpotenzial an den äußeren Rändern der Main Zone, sondern sind auch in zwei Explorationslöchern in 700 m Entfernung auf eine bedeutende Mineralisierung gestoßen. Wie bei jeder guten Exploration braucht man Zeit, um sich auf die wichtigsten Ziele zu konzentrieren. Die jüngsten Ergebnisse liefern uns die nötigen Beweise, um die südöstliche Ausdehnung der verschiedenen bekannten Trends weiter zu evaluieren. Die polymetallischen Ergebnisse in der Main Zone stehen wahrscheinlich in Zusammenhang mit Brekzienphasen, die bei früheren Kernbohrungen (JES-22-61) 40 m nordwestlich angetroffen wurden, wo erhöhte Gold-, Silber- und Zinkgehalte verzeichnet wurden. Das Vorhandensein mehrerer Brekzien- und Aderphasen bei Pilar macht es zu einem attraktiven Ziel; es handelt sich um ein komplexes und robustes System, das unseres Erachtens gerade erst beginnt, Form anzunehmen. Darüber hinaus ist das Interesse eines großen Produzenten am Potenzial des größeren Erweiterungsgebiets ein klares Zeichen dafür, dass wir die richtigen Schritte unternehmen, um das Gebiet weiter voranzubringen und die Aufmerksamkeit zu erhalten, die das Projekt unserer Meinung nach verdient."

Großer Produzent leitet 30-tägige Überprüfung des Erweiterungsgebiets ein

Einer der größten Gold- und Silberproduzenten Mexikos wird im Juni eine 30-tägige Überprüfung des Pilar-Erweiterungsgebiets einleiten, um das Potenzial des Gebiets zu bewerten. Vier Mitarbeiter, darunter zwei Geologen, werden zusammen mit der Unterstützung des technischen Personals von Tocvan die Überprüfung durchführen, um zukünftige Vereinbarungen zu bewerten. Tocvan ist zu 100% am Erweiterungsgebiet beteiligt, wo vor kurzem durchgeführte Oberflächenprobentnahmen begonnen haben, beträchtliche Mineralisierungsflächen abzugrenzen, die noch durch Bohrungen getestet werden müssen. Die Oberflächenergebnisse beinhalten: 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber, 3,2 g/t Gold und 1.225 g/t Silber, 7,3 g/t Gold und 177 g/t Silber sowie 5,5 g/t Gold und 80 g/t Silber (siehe Abbildung 2 für eine vollständige Karte des Erweiterungsgebiets einschließlich der North Alteration Zone).



Vollbild / Abbildung 1: Zusammenfassende Karte der Bohrhighlights und der umliegenden Oberflächenergebnisse.

Diskussion der Ergebnisse

JES-24-73

Das Bohrloch zielte auf eine oberflächennahe Mineralisierung neben und neigungsabwärts des früheren Kernbohrlochs JES-22-62, das 108,6 m @ 0,8 g/t Gold und 3 g/t Silber ergab. Es ist wichtig anzumerken, dass JES-22-62 ein bedeutender 125-Meter-Schritt südöstlich der Hauptzone war, was eine beträchtliche Steigerung der Ressourcengröße darstellt. JES-24-73 ergab eine anomale Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 152,5 m, mit 4 verschiedenen hochgradigen Abschnitten. Zwei davon wiesen Abschnitte mit erhöhten Kupfer- und Zink- sowie Gold- und Silbergehalten auf: 4,6 m @ 2,2 g/t Gold, 49 g/t Silber, 0,46% Kupfer, 1,48% Zink ab 54,9 m Tiefe und 3,1 m @ 0,9 g/t Gold, 10 g/t Silber und 3,2% ´Zink ab 77,8 m Tiefe. Diese Zonen scheinen mit einer verkieselten magnetitreichen Brekzie zu korrelieren, die in dem früheren Bohrloch JES-22-61 (63,4 m @ 0,6 g/t Gold und 11 g/t Silber) 40 m nordwestlich entdeckt wurde. Das Unternehmen ist von diesen Ergebnissen ermutigt und hat weitere Infill-Bohrungen im Norden durchgeführt, deren Ergebnisse noch ausstehen.

Nördliche Ausdehnung des Main Zone Trends

JES-24-83, 84 und 85

3 Bohrlöcher zielten auf Lücken in der Datenbank entlang der nördlichen Ausdehnung des Main Zone Trends ab. Alle 3 Bohrungen ergaben eine anomale Mineralisierung. JES-24-83 erzielte 102,2 m @ 0,1 g/t Gold ab 10,7 m vertikaler Tiefe, was oberflächennahe Goldwerte von bis zu 3,5 g/t Gold über 1,5 m aus 10,7 m beinhaltet. Neben Gold und Silber (0,2 g/t Gold, 14 g/t Silber) wurden auch Kupfergehalte von bis zu 0,69% über 1,5 m gefunden. Erhöhte Kupfergehalte treten häufig am nördlichen Ende der Main Zone und der North Hill Trends auf. JES-24-84 ergab 97,6 m @ 0,1 g/t Gold ab 48,8 m vertikaler Tiefe, einschließlich 10,7 m @ 0,6 g/t Gold, 3 g/t Silber und 0,17% Kupfer ab 108,3 m vertikaler Tiefe. JES-24-85 wurde vom gleichen Bohrloch wie JES-24-84 in einem 45-Grad-Winkel in Richtung Westen gebohrt. 4 schwächere Mineralisierungszonen wurden bis zu einer Bohrlochtiefe von 123,5 m aufgezeichnet.

Ergebnisse von Explorationsbohrungen

4-T Trend Süd-Erweiterungen

Die Bohrlöcher JES-24-86 und 87 erprobten die südliche Ausdehnung (400 m südöstlich) des 4-T-Trends, für den nur wenige Daten vorliegen. Die beiden Bohrlöcher wurden vom selben Bohrplatz aus in entgegengesetzten Richtungen gebohrt (315 und 135 Azimut). Beide ergaben eine anomale Mineralisierung, wobei JES-24-87 das bisher beste Ergebnis lieferte: 53,4 m @ 0,1 g/t Gold und 2 g/t Silber ab 45,8 m Bohrlochtiefe, einschließlich zweier 1,5 m langer Zonen mit 0,6 g/t Gold. Das Unternehmen betrachtet diese frühen Explorationsergebnisse als äußerst positiv, da sie das Mineralisierungspotenzial entlang der südlichen Ausdehnung dieser Korridore erheblich erweitern.



Vollbild / Abbildung 2: Planview-Karte des Projekts Pilar, die den südlichen Block zeigt, der aus der Pilar Main Zone und der neu entdeckten Seifenquelle besteht, wobei sich zusätzliche Gold-Silber-Mineralisierungen nach Süden erstrecken. Innerhalb des nördlichen Blocks hat eine große Alterationszone, die sich über 3,3 x 1,5 km erstreckt (North Alteration Zone), in den ersten paar Probenahmeprogrammen im neu erworbenen Gebiet hochgradige Gold- und Silbergehalte ergeben.

[Siehe auch Tabellen mit Zusammenfassung der heute veröffentlichten Bohrergebnisse in der Pressemitteilung.]

Über das Pilar-Grundstück

Das Gold-Silber-Grundstück Pilar hat einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen aus den metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens gerüstet, um ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu werden. Pilar wird als ein strukturell kontrolliertes epithermales System mit geringer Sulfidierung interpretiert, das in Andesitgestein beherbergt ist. Anhand von historischen Oberflächenarbeiten und Bohrungen wurden auf dem ursprünglichen Grundstück zunächst drei primäre Mineralisierungszonen identifiziert, die als Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet werden. Jeder Trend ist nach Südosten und Norden weiterhin offen und es wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturelle Merkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem allgemeinen NW-SE-Trend der Mineralisierung. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Das Unternehmen hat nun sein Interesse an diesem Gebiet durch die Konsolidierung von 22 Quadratkilometern äußerst aussichtsreichen Grundes, auf dem es bereits bedeutende Oberflächenentdeckungen gemacht hat, erweitert.

Pilar Bohr-Highlights:

• Die Highlights der Phase III der Diamantbohrungen 2022 umfassen (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 116,9 m @ 1,2 g/t Gold, inkl. 10,2 m @ 12 g/t Gold und 23 g/t Silber

-- 108,9 m @ 0,8 g/t Gold, inkl. 9,4 m @ 7,6 g/t Gold und 5 g/t Silber

-- 63,4 m @ 0,6 g/t Gold und 11 g/t Silber, inkl. 29,9 m @ 0,9 g/t Gold und 18 g/t Silber

• Zu den Highlights der Phase II der RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 39,7 m @ 1,0 g/t Gold, inkl. 1,5 m @ 14,6 g/t Gold

-- 47,7 m @ 0,7 g/t Gold inkl. 3 m @ 5,6 g/t Gold und 22 g/t Silber

-- 29 m @ 0,7 g/t Gold

-- 35,1 m @ 0,7 g/t Gold

• Zu den Highlights der Phase I der RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 94,6 m @ 1,6 g/t Gold, inkl. 9,2 m @ 10,8 g/t Gold und 38 g/t Silber

-- 41,2 m @ 1,1 g/t Gold, inkl. 3,1 m @ 6,0 g/t Gold und 12 g/t Silber

-- 24,4 m @ 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber, inkl. 1,5 m @ 33,4 g/t Gold und 1.090 g/t Silber

• 15.000 m historischer Kern- und RC-Bohrungen. Zu den Highlights gehören:

-- 61 m @ 0,8 g/t Gold

-- 21 m @ 38,3 g/t Gold und 38 g/t Silber

-- 13 m @ 9,6 g/t Gold

-- 9 m @ 10,2 g/t Gold und 46 g/t Silber

Pilar Grossproben-Zusammenfassung:

• 62% Goldgewinnung über 46 Tage Auslaugungszeit erreicht

• "Head Grade" berechnet mit 1,9 g/t Gold und 7 g/t Silber; "Extracted Grade" berechnet mit 1,2 g/t Gold und 3 g/t Silber

• Nur Schüttgutproben, einschließlich der groben Materialfraktion (+3/4" bis +1/8")

• Feinfraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Gewinnung bei der Rührwerkslaugung hin

• Der Agitated Bottle Roll Test lieferte schnelle und hohe Rückgewinnungsergebnisse: 80% Gold-Gewinnungsrate 94% Silber-Gewinnungsrate nach 24-stündiger Verweilzeit

Zusätzliche metallurgische Studien:

• Schwerkraftrückgewinnung mit Rührlaugung Ergebnisse von 5 Mischproben

• 95-99% Gold-Gewinnungsrate

• 73 bis 97% Silber-Gewinnungsrate

• Beinhaltet die Gewinnung von 99% Gold und 73% Silber aus einem Bohrkernkomposit in 120 m Tiefe.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um den anhaltenden Abschwung im Sektor der Junior-Bergbauexploration auszunutzen, indem das Management Interesse an Gelegenheiten identifiziert und verhandelt, bei denen es glaubt, auf früheren Erfolgen aufbauen zu können. Tocvan hat ca. 51 Millionen ausstehende Aktien und beteiligt sich an zwei spannenden Gelegenheiten in Sonora, Mexiko. Das Unternehmen hat eine attraktive Landposition bei seinem Gold-Silber-Projekt Pilar konsolidiert, wo es eine 100%ige Beteiligung an über 21 Quadratkilometern aussichtsreichem Gebiet und eine Mehrheitsbeteiligung (51%) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer besitzt, das es mit Colibri Resources teilt. Das Unternehmen ist auch zu 100 % am Gold-Silber-Projekt Picacho im Caborca-Trend im Norden Sonoras beteiligt, einem Trend, der einige der größten Goldlagerstätten der Region beherbergt. Das Management ist der Ansicht, dass beide Projekte eine enorme Chance zur Schaffung von Shareholder Value darstellen.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 51.211.519

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,58 CAD (05.06.2024)

Marktkapitalisierung: $30 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,40 EUR (05.06.2024)

Marktkapitalisierung: €21 Mio. EUR

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, oder die eintreten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Emission. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern und Phrasen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, dem Entwicklungsstadium des Unternehmens und der finanziellen Lage des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research. Das Titelbild wurde von Who is Danny erworben und lizenziert.