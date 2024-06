Die Möglichkeit, den Abwärtstrend der Aktie zu beenden und ein Kaufsignal zu liefern, haben die Bullen aber verpasst, denn das Papier ist scharf nach unten abgeprallt und hat eine Talfahrt von rund zehn Prozent hingelegt.

Gutes Marktumfeld konnte Aktie nicht helfen

Der Pullback hat in einem Marktumfeld stattgefunden, in dem die Aktie eigentlich hätte profitieren können. Der Gesamtmarkt ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen, vor allem weil Anleger ihre Wetten auf Zinssenkungen der US-Notenbank wieder verstärkt haben, nachdem die jüngsten Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten unter den Prognosen der Analysten lagen.

Hohe Marktzinsen hatten Solaraktien in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich stark belastet, weil sie die Investitionskosten bei gleichzeitig niedrigeren Kosten für andere Energieträger, wie zum Beispiel Öl, in die Höhe getrieben hatten.

Modulhersteller kürzen Produktionsziele

Laut eines Berichts des Finanznachrichtendienstleisters Bloomberg sollen chinesische Solarmodulhersteller erwägen beziehungsweise bereits damit begonnen haben, aufgrund der kürzlich von Joe Biden beschlossenen Importzölle auf Module aus chinesischer Produktion, ihre Fertigungskapazitäten zu reduzieren.

In mindestens zwei Fällen, Longi Green Energy und Trina Solar, haben Solarfirmen die Herstellung in Werken in Vietnam und Malaysia bereits heruntergefahren. Bei Longi Green Energy sprachen Unternehmensvertreter von "Anpassungen" des Produktionsplans.

US-Strafzölle sorgen für Unsicherheit

Begründet werden diese Anpassungen mit Unsicherheiten darüber, wie sich die Nachfrage nach den jüngst verhängten Strafzöllen entwickeln werde.

JinkoSolar ist einer der wenigen Hersteller, der in einem schwierigen Umfeld seine Margen zuletzt insoweit behaupten konnte, noch Gewinne zu erzielen. Nichtsdestotrotz dürften die Entwicklungen in der Branche auch die Stimmung gegenüber der Aktie von Jinko belastet haben.

Fazit: Pullback dürfte Einstiegsgelegenheit bedeuten

Allzu große Sorgen sollten sich Anleger angesichts der zuletzt deutlich verbesserten, technischen Gesamtlage der Aktie aber nicht machen. Solange sich JinkoSolar oberhalb der Marke von 25 US-Dollar behaupten kann, sollten die Bullen mittelfristig die Oberhand behalten. Hier dürfte außerdem die Chance zum Einstieg bestehen.

Was die Position des Unternehmens angeht, dürften die Produktionskürzungen in der Branche mittelfristig sogar für eine Verbesserung der Finanzlage sorgen, selbst wenn JinkoSolar ebenfalls dazu übergehen sollte, seine Herstellung anzupassen.

Dann dürften zwar weniger Umsätze generiert werden, die Margen sich aufgrund höherer Verkaufspreise aber wieder erholen – und trotz niedrigerer Erlöse zu höheren Gewinnen führen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion