Alle sprechen davon, dass Nvidia Apple an Marktkapitalisierung übertroffen hat - aber kaum jemand spricht davon, dass Gold nun den Euro in den Bilanzen der Notenbanken überflügelt hat! Kein Wunder: seit dem Jahr 2018 hat der Euro die Hälfte seines Werts gegenüber Gold verloren - und heute wird die EZB erstmals seit dem Jahr 2019 die Zinsen senken. Nvidia hat Apple an Marktkapitalisierung überholt und alleine seit Jahresbeginn 1,8 Billionen an Marktkapitalisierung hinzugewonnen - bei einem Umsatz in den letzten vier Quartalen von gerade einmal 80 Milliarden Dollar! Das passt nicht zusammen. Bei Nvidia wird es daher wahrscheinlich laufen wie bei Cisco (Blase war Hoffnung, dass Cisco Internet dominieren würde) und aktuell bei Tesla (Blase war Hoffnung, dass Tesla Automarkt dominieren würde)..

Hinweise aus Video:

1. EZB senkt Zinsen – letzter Blick auf die Erwartungen für 14:15 Uhr

2. Nvidia überholt Apple: Bald das wertvollste Unternehmen der Welt?

Das Video "Gold überholt Euro, Nvidia überholt Apple - ist das eine Blase?" sehen Sie hier..