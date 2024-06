OeNB und SUERF veranstalten gemeinsame Volkswirtschaftliche Tagung in Wien



Wien (APA-ots) - Zentralbanken erleben gerade große Veränderungen und Herausforderungen, die alle ihre Geschäftsbereiche betreffen. Darum veranstalten die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und SUERF - The European Money and Finance Forum ihre diesjährige

Volkswirtschaftliche Tagung zum Thema: "The central bank of the future: opportunities and challenges". Die Konferenz findet am 10. und 11. Juni in Wien statt.



Zentralbanken weltweit sehen sich außerordentlichen

Herausforderungen gegenüber. Diese erfordern tiefgehende strukturelle Änderungen in allen Geschäftsbereichen. Wie soll die Geldpolitik auf den unerwarteten Preisschub der jüngeren Vergangenheit - und den danach folgenden Inflationsrückgang - sowie auf die damit einhergehende Unsicherheit reagieren? Wie kann sie ihre Strategien und ihre Kommunikation anpassen? Wie hat die hohe Inflation die Preis- und Lohnbildung beeinflusst? Und wie wird die Weitergabe geldpolitischer Impulse an die Wirtschaft angesichts großer struktureller Veränderungen künftig aussehen? (Stichwort: digitaler Wandel und KI.)