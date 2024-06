Frankfurt am Main (ots) - In einem aktuellen Projektbericht zeigt die

Management- und Technologieberatung BearingPoint, wie sie die NORD/LB bei der

Implementierung einer virtuellen Datenplattform als entscheidenden Baustein der

Datenmanagementstrategie unterstützt hat.



In einem zunehmend datengesteuerten Geschäftsumfeld stehen Banken vor der

Herausforderung, ihre verfügbaren Daten nicht ausreichend verwerten zu können.

Aufgrund mangelnder Datenqualität, -verfügbarkeit und -zugänglichkeit, sind

Unternehmen oft nicht in der Lage, umfassende Erkenntnisse für ihre

Entscheidungsfindungsprozesse zu nutzen. Zusätzlich entsteht ein erhöhtes

Risiko, regulatorische Vorschriften nicht einhalten zu können.







Innovationen in ihrer Datenmanagementstrategie erkannt. Um optimale

Geschäftsentscheidungen treffen zu können, sah das Finanzinstitut zudem die

Notwendigkeit, die Transparenz und Sichtbarkeit von Daten zu verbessern.



Transformation zu einer modernen Datenorganisation



BearingPoint unterstützte die NORD/LB bei der Implementierung einer

cloudbasierten Lösung zur Modernisierung der Datenverarbeitung und des

Berichtswesens. Um das Konzept der Datenvirtualisierungsplattform zu

veranschaulichen, wurde ein erster Anwendungsfall implementiert und Komponenten

für die Berichterstattung zum SRB Data Valuation Set geliefert.



Mit Hilfe des Data-Mesh-Ansatzes, der auf die neue Datenmanagementstrategie der

NORD/LB abgestimmt ist, baute BearingPoint unter Verwendung von

die Plattform und kombinierte vier Schlüsselkomponenten. Als Ergebnis werden mit

der Eventstreaming-Plattform Apache Kafka Daten basierend auf einem Business

Data Model aus verschiedenen Quellen in Echtzeit integriert. Die Daten werden

gemäß dem intern definierten Fachobjektmodell klassifiziert und strukturiert, in

einem Dokumentenspeicher (Microsoft Cosmos) gespeichert und in ein

konsumierbares Format (Microsoft Synapse) umgewandelt. Anschließend ermöglichen

Data Virtuality und PowerBI den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Daten

selbstständig zu verbessern, zu kombinieren und zu visualisieren.



"Ich freue mich sehr über das erfolgreiche Datenmanagementprojekt gemeinsam mit

der NORD/LB. Diese kann nun Self-Service-Business-Intelligence-Funktionen

freischalten, die eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung in allen

Geschäftsbereichen ermöglichen. Dieser Erfolg ist ein Beispiel für unser

Engagement, innovative Lösungen zu liefern, die die betriebliche Effizienz Seite 2 ► Seite 1 von 2



