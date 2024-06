--------------------------------------------------------------

Innsbruck (ots) - Top-Bewertungen für MCI im CHE Hochschulranking 2024 | 52 von53 Indikatoren im SpitzenbereichErneut darf sich die Unternehmerische Hochschule® über Top-Bewertungen im CHEHochschulranking freuen. Mit einem herausragenden Gesamtwert von 4,5 Sternengeht der erstmalig teilnehmende Bachelorstudiengang Digital Business & SoftwareEngineering erfolgreich aus der Studierendenbefragung hervor und liegt gleich in13 von 14 übergeordneten Kategorien über dem Schnitt aller teilnehmendenHochschulen. Insgesamt erhält das MCI die besten Bewertungen aller teilnehmendenHochschulen in Österreich.Der Gesamtwert, dargestellt auf einer 5-Sterne-Skala, setzt sich aus denBewertungen verschiedener Kategorien und untergeordneten Einzelindikatorenzusammen, wobei das MCI in 52 von 53 Indikatoren im Spitzenbereich liegt.Besonders hohe Bewertungen erhält das MCI für die reibungsloseStudienorganisation, die angemessenen Teilnehmer:innenzahlen in denLehrveranstaltungen sowie die engagierte Betreuung durch Lehrende. Darüberhinaus schätzen die Studierenden die umfassende Bibliotheksausstattung, die hohePraxisorientierung in der Lehre, die zahlreichen Angebote zurBerufsorientierung, das umfassende internationale Netzwerk und diehervorragenden Karriereaussichten.Statements:Landeshauptmann Anton Mattle: "Das MCI ist mit seinen Studiengängen am Puls derZeit, das beweist das CHE Hochschulranking einmal mehr. Die UnternehmerischeHochschule® lebt vor allem von den Leistungen der Studierenden und Lehrendensowie dem attraktiven Studienangebot mitten im alpinen Herz Europas - derLandeshauptstadt Innsbruck. Als Landeshauptmann gratuliere ich dem gesamten Teamdes MCI zum Ranking, denn dahinter steckt harte Arbeit und viel Engagement."Oswald Wolkenstein , Vorsitzender des MCI Aufsichtsrats: "Mit den neuerlichenTopresultaten bestätigt das MCI eindrücklich die enorme Qualität, Kompetenz undLeistungsfähigkeit sowie sein unglaubliches Potenzial für die Zukunft. Diesesgilt es für den Standort zu nützen und dem MCI die dringend benötigteninfrastrukturellen Rahmenbedingungen zu bieten."Jakob Grüner , V orsitzender der MCI Generalversammlung: "Dass das MCI erneutSpitzenbewertungen in einem international angesehen Ranking erzielt hat, istsehr beeindruckend und beweist die hohe Qualität und Anerkennung derUnternehmerischen Hochschule®. Ich gratuliere herzlich zu dieser hervorragendenLeistung."Brigitte Auer , Leitung des MCI Qualitätsmanagements: "Die kontinuierlicheWeiterentwicklung unserer Studiengänge, Prozesse und Kompetenzen betrachten wirals außerordentlich wichtig. Das Feedback aus Rankings undStudierendenbefragungen unterstützt uns dabei maßgeblich. Wir freuen uns sehr,dass sich unsere Qualitätsbemühungen auch im diesjährigen CHE-Ranking so positivauswirken."Andreas Altmann, MCI Rektor: "Das neuerlich hervorragende Abschneiden imaktuellen CHE Ranking bestätigt und festigt die akademische Stellung des MCI alsakademischer Leuchtturm in der europäischen Hochschullandschaft. Defizite werdenlediglich in der nicht mehr den Erwartungen entsprechenden Infrastrukturgesehen. Weiters benötigen wir dringend ein Promotionsrecht, mit dem wirheimische Unternehmen mit forschungsbasierten Lösungen für innovativeTechnologien, Verfahren, Produkte und Geschäftsmodelle unterstützen können."Über das CHE HochschulrankingDas Centrum für Hochschulentwicklung wurde 1994 von der deutschenHochschulrektorenkonferenz ins Leben gerufen und führt mit demCHE-Hochschulranking das umfassendste Hochschulranking im deutschsprachigen Raumdurch. Es richtet sich als Entscheidungshilfe vor allem an Studienanfänger:innenund Studierende, ist aber zunehmend auch für Wirtschaft & Gesellschaft vonInteresse. Das Ranking berücksichtigt unterschiedliche Sichtweisen vonStudierenden, Hochschulleitung und Absolvent:innen und erlaubt einenaussagekräftigen Vergleich zwischen den Hochschulen.