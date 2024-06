Die STS Group hat nach Darstellung von SMC-Research im ersten Quartal trotz eines rückläufigen LKW-Marktes in Europa und den USA den Umsatz deutlich und das EBITDA sehr kräftig gesteigert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auf dieser Basis die Jahresziele als gut erreichbar an und hält die sehr günstig bewertete Aktie weiter für stark unterbewertet.

Laut SMC-Research sei STS ein Start nach Maß in das laufende Geschäftsjahr gelungen. Obwohl der LKW-Markt in Europa und den USA um jeweils rund 4 Prozent geschrumpft sei, habe das Unternehmen die Erlöse um 9,4 Prozent auf 80,9 Mio. Euro steigern können. Dabei haben alle drei Segmente zugelegt, wobei insbesondere höhere Werkzeugumsätze einen substanziellen Wachstumsbeitrag geleistet haben, so die Analysten.