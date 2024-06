PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat verstärkte Investitionen in saubere Energien in Entwicklungs- und Schwellenländern angemahnt. Auch wenn von den 2024 erwarteten weltweiten Investitionen in den Energiesektor von rund 2,8 Billionen Euro zwei Drittel in saubere Energien einschließlich Kernkraft flössen, gebe es noch Ungleichgewichte und Defizite bei den Investitionsströmen, teilte die IEA am Donnerstag in Paris mit.

In Entwicklungs- und Schwellenländern außer China seien die Ausgaben für saubere Energie weiterhin niedrig. Angeführt von Indien und Brasilien lägen sie bei 275 Milliarden Euro. Dies entspreche nur etwa 15 Prozent der weltweiten Investitionen in saubere Energie und liege weit unter dem, was zur Deckung des wachsenden Energiebedarfs in vielen dieser Länder erforderlich sei.