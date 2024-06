Dortmund (ots) - Regelmäßig verbessert die Continentale ihre Leistungen in der

Vorsorge für den Fall der Berufsunfähigkeit (BU). Jetzt hat sie die

Annahmegrenzen für das Neugeschäft bedarfsgerecht optimiert. Neu sind höhere

maximal versicherbare Renten und Pauschalgrenzen. Auch die Einkommensgrenzen für

medizinische Untersuchungen und für die Prüfung der finanziellen Angemessenheit

hat die Continentale optimiert. Interessant für Vermittler: Besonders die Gruppe

der Besserverdiener profitiert hiervon.



Bedarf nach höherer Absicherung deutlich gestiegen





"Als moderner Lebensversicherer passen wir unsere Angebote immer auch denLebensumständen unserer Kunden an", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben derContinentale Versicherung. "Zurzeit verzeichnen wir zum Beispiel ein deutlichgestiegenes Bedürfnis nach höherer Absicherung der Arbeitskraft. Diesem Anspruchkommen wir mit dieser Optimierung jetzt nach."Versicherbare Renten und Pauschalgrenzen angehobenBei über 900 Berufen hat die Continentale die zulässigen, maximal versicherbarenRenten angehoben: auf 1.500 Euro monatlich beziehungsweise 18.000 Euro jährlich.Darunter fallen besonders Berufe in Handwerk und Industrie. Ebenfalls angehobenhat der Versicherer die Pauschalgrenzen, bis zu denen ein Versicherungsnehmerohne weitere Einkommensangaben Versicherungsschutz beantragen kann. Hier liegendie Grenzen nun ebenfalls bei 1.500 Euro monatlich beziehungsweise 18.000 Eurojährlich. Davon profitieren vor allem Auszubildende und Schüler.Vereinfachte AnnahmerichtlinienZudem vereinfacht die Continentale den Annahmeprozess für Vermittler und Kundendeutlich. Ab sofort genügt die Beantwortung der Gesundheitsfragen im Antrag beiMonatsrenten bis 3.000 Euro (bisher 2.500 Euro). Erst bei über 3.000 Euro istein ärztliches Zeugnis mit Untersuchung durch einen praktischen Arzterforderlich. Bei über 4.000 Euro Monatsrente muss ein ärztliches Zeugnis mitUntersuchung durch einen Facharzt für Innere Medizin angefügt werden. Bisher lagdiese Grenze bei 3.500 Euro.Einheitliche Regeln für Angestellte und SelbstständigeNeu ist auch die für Angestellte und Selbstständige einheitlich geregeltefinanzielle Angemessenheitsprüfung. Hier gilt nun die Bruttoeinkommens-Basis.Diese Vereinfachung gilt für alle Tarife - außer in der betrieblichenAltersversorgung. Bis zu einer Obergrenze von 80.000 Euro sind 65 Prozent desBruttoarbeitseinkommens beziehungsweise Gewinns vor Steuern alsBU-/EU-Jahresrente versicherbar. Oberhalb dieser Grenze sind es 35 Prozent.Besonders Besserverdiener profitieren von den ÄnderungenInteressant für Vermittler: Vor allem die für sie besonders attraktive Gruppeder Besserverdiener profitiert von den höheren Maximalgrenzen. So erhöht sichbeispielsweise bei einem Angestellten mit einem Bruttojahreseinkommen von 80.000Euro die BU-Rente um 30 Prozent.Weitere Informationen gibt es unter http://www.continentale.de/bu-versicherung .Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unterhttps://makler.continentale.de/arbeitskraft-absicherung-optimiert .