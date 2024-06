Das Angebot zum Vatertag umfasst drei Messersätze für einen perfekten Rasen den ganzen Sommer über

HONG KONG, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Das rhythmische Brummen von Rasenmähern erfüllt die Luft am Samstagmorgen, der typische Klang des Sommers, aber auch eine unwillkommene Erinnerung an die Gartenarbeit am Wochenende. Aber was wäre, wenn Papa diese kostbaren Stunden zurückgewinnen könnte, indem er die manuelle Arbeit gegen Freizeit eintauscht und trotzdem einen makellosen, professionell gepflegten Rasen erhält?