Westbrook, Maine (ots/PRNewswire) - Die KI-gestützte Load-and-Go-Plattform hat

das Potenzial, die Art und Weise, wie Tierärzte Fälle mit Zytologie und

Blutzellmorphologie bearbeiten, diagnostizieren und daraufhin handeln,

grundlegend zu verändern



Die weltweite Markteinführung des IDEXX inVue Dx Analysegeräts wird Ende 2024

beginnen





Seite 2 ► Seite 1 von 4

IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), ein weltweit führender Anbieter vonInnovationen im Bereich der Tiergesundheit, kündigt die Einführung des IDEXXinVue Dx(TM) Zellanalysegeräts an, eines neuartigen Zellanalysegeräts, das keineAusstriche benötigt, zur Erkennung der häufigsten zytologischen Veränderungen inOhr- und Blutproben. Mit Deep-Learning-Modellen, die von zertifiziertenPathologen/innen von IDEXX trainiert wurden, liefert das praxisinterneAnalysegerät Tierärzten/innen in zehn Minuten Ergebnisse in der Qualität einesexternen Labors. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden mit Ausstrichenuntersucht das IDEXX inVue Dx Analysegerät Zellen in ihrem natürlichen Zustand,liefert mehrdimensionale Aufnahmen der Ergebnisse und ermöglicht diagnostischeErkenntnisse wie nie zuvor.Tierarztpraxen in den USA führen jährlich etwa 33 Millionen zytologische undmorphologische Tests durch[1] und verlassen sich dabei oft auf umständlichemanuelle Prozesse mit Hilfe eines Mikroskops. Allein die Vorbereitung der Probenund Anfertigung der Ausstriche kann zwischen 10 und 20 Minuten dauern undherkömmliche mikroskopische Befunde sind oft beeinflusst von derUntersuchungstechnik und subjektiver Interpretation. Darüber hinaus werden inetwa zwei Drittel der Hämatologie-Analysegeräte von IDEXX auffällige Zellzahlenoder andere signifikante Auffälligkeiten festgestellt, die eine Beurteilung derBlutzellmorphologie zur weiteren Abklärung erforderlich machen würden. Aufgrundder erheblichen Komplexität und Zeit, die für die Durchführung der Mikroskopiein der Praxis erforderlich ist, wird dieser Schritt jedoch häufig übersprungen,was zu fehlenden klinischen Erkenntnissen führt, die für einen besserenBehandlungsabschluss für den Patienten wichtig sind. Die innovativeLoad-and-Go-Technologie des IDEXX inVue Dx Analysegeräts, die keine Anfertigungvon Ausstrichen erfordert, eliminiert diese manuellen Schritte im Arbeitsablaufsowie der Auswertung von Aufnahmen und generiert konsistente, klinischverwertbare Ergebnisse für Tierärzte/innen und deren Patienten."Seit Jahrzehnten haben Praktiker wie ich mit den Unzulänglichkeiten von Probenauf Objektträgern zu kämpfen gehabt, und jetzt, mit dem IDEXX inVue DxAnalysegerät, ist der objektträgerfreie Arbeitsablauf ein Gamechanger. Er wird