Nürnberg (ots) - Eine Analyse der Kaufkraft im Vergleich zu den Angebotsmietenvon immowelt zeigt:- Münchner verdienen 29 Prozent mehr als im deutschen Durchschnitt, müssen mit18,58 Euro pro Quadratmeter aber auch 81 Prozent mehr für die Miete aufwenden- Gute Gehälter in Stuttgart und Frankfurt, aber Mieten sind 44 Prozent bzw. 37Prozent über dem Bundesmittel- Angespannter Wohnungsmarkt in Berlin: Unterdurchschnittliches Gehalt (5Prozent unter dem Deutschlandmittel) trifft auf 29 Prozent höher Mieten (13,29Euro pro Quadratmeter)- Glückliche Düsseldorfer: 15 Prozent mehr Gehalt, aber nur 8 Prozent höhereMieten (11,09 Euro) - Köln hat da das Nachsehen- Ausgeglichene Verhältnisse zwischen Durchschnittsgehältern und Mieten inGroßstädten im Ruhrgebiet und OstdeutschlandDie Mieten in deutschen Großstädten steigen weiter und die Einkommen können mitdieser Entwicklung meist nicht mehr Schritt halten . Viele Unternehmen zahlenzwar in Großstädten höhere Gehälter, allerdings gleicht das die hohen Wohnkostennicht aus. In München ist die Diskrepanz am größten : Die Kaufkraft ist in derbayerischen Hauptstadt im Mittel 29 Prozent über dem Bundesschnitt, allerdingssind die Mieten mit 18,58 Euro pro Quadratmeter 81 Prozent über dem Wert im Restdes Landes. Deutschlandweit werden derzeit 10,28 Euro pro Quadratmeter beiNeuvermietung verlangt. Das zeigt eine Analyse von immowelt, bei der dieAngebotsmieten mit dem durchschnittlichen verfügbaren Einkommen pro Kopf in denStadtkreisen über 500.000 Einwohnern verglichen wurden. Die Vergleichsdaten zurKaufkraft pro Einwohner stammen von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)."Wohnen in der Großstadt war schon immer teurer. In Städten mit besonders hohenMieten verdienen die Menschen aber dafür auch meist etwas besser", sagt immoweltGeschäftsführer Felix Kusch . "Die stark steigenden Wohnkosten sorgen aber fürein zunehmendes Ungleichgewicht. In Großstädten mit besonders angespanntenWohnungsmärkten halten die Einkommen seit Jahren nicht mehr mit den MietenSchritt."München, Stuttgart und Frankfurt: hohe Gehälter, aber auch hohe MietenMünchen ist unter anderem die Heimat von 7 Dax-Konzernen. Das beschert derMetropole viele gut bezahlte Jobs, wie die jährliche Kaufkraft pro Kopf von35.867 Euro belegt - das ist nahezu ein Drittel mehr als derDurchschnittsdeutsche pro Jahr ein Einkommen zur Verfügung hat (27.848 Euro).Allerdings müssen die Münchner auch 18,58 Euro pro Quadratmeter für dieAnmietung einer neuen Wohnung ausgeben. Das sind 81 Prozent mehr als die 10,28Euro, die im Deutschlandmittel bei Neuvertragsmieten fällig werden.In Stuttgart sorgen unter anderem die Automobilindustrie sowie deren Zulieferer