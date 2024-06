Für Ende 2024 setzt die UBS das Jahresziel von Gold auf 2.600 US-Dollar je Unze. "Wir erleben eine strukturelle Verschiebung am Goldmarkt, getrieben durch starke Käufe des öffentlichen Sektors und eine robuste physische Nachfrage", erklärt UBS-Strategin Joni Teves. Diese Entwicklung schaffe eine feste Basis und bestärke die Anleger in ihrer positiven Haltung gegenüber Gold.

Zudem geht die UBS davon aus, dass der Goldpreis in den nächsten zwei Jahren weiterhin über 2.800 US-Dollar liegen wird, getrieben von makroökonomischer Unsicherheit und geopolitischen Risiken. "Die Diversifizierung durch Gold scheint sich insbesondere bei institutionellen Investoren weiter zu verstärken", schreibt die Analystin in dem Analysebericht.

Auch die Silberpreise wurden nach oben korrigiert. Das Ziel für das Jahresende 2024 liegt nun bei 36 US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber früheren Schätzungen.

"Silber könnte sich relativ gut entwickeln, vor allem wenn die US-Notenbank ihre Politik weiter lockert und die Marktbedingungen für Angebot und Nachfrage enger werden", erläutert Teves. Die kurzfristigen Aussichten für schwächere Goldpreise könnten zudem den Silberpreis beeinflussen, was Anlegern gute Einstiegsmöglichkeiten bieten dürfte.

Die UBS rechnet jedoch mit einer ruhigeren Phase für Gold in den kommenden Sommermonaten, was Rückschläge bedeuten könnte, sieht darin aber auch Chancen zum Aufbau von Goldpositionen. Die bevorstehenden US-Wahlen und das steigende US-Haushaltsdefizit könnten im weiteren Verlauf des Jahres 2024 weitere Unsicherheiten mit sich bringen, die Anleger in vermeintlich sichere Häfen wie Gold treibt.

Und was ist mit Kupfer? Fakt ist, der Kupfer-Future konnte seit Jahresbeginn fast 10 Prozent zulegen. Die Chancen auf ein neues All-Time-High stehen gut. Die Chancen auf ein neues All-Time-High stehen gut. Der Report von Carsten Stork gibt konkrete Produkte zum Einstieg ganz kostenlos an die Hand

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion