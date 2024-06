Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Europäische Luftfahrtindustrie: Volle Auftragsbücher, aber hoheHürden bei Produktionssteigerung- Roland Berger-Umfrage von rund 150 Unternehmen aus Deutschland, Frankreich undUK zu Resilienz und Struktur von Lieferketten- Zwei Drittel berichten von Produktionsstörungen durch Lieferkettenprobleme;Lage gegenüber 2023 verschlechtert- Nur knapp jedes zweite Unternehmen arbeitet gezielt an einer Neuaufstellungoder Optimierung der Lieferkettenstruktur; mehr europäische und internationaleKooperation nötigJedes dritte Unternehmen der europäischen Luftfahrtindustrie sieht sich derzeitnicht gut aufgestellt, um die aktuell anstehenden Produktionssteigerungenumzusetzen. Vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen ist dieSituation schwierig, ihnen fehlt unter anderem Kapital für Investitionen, dazukommt ein Mangel an Fachkräften und anderen Ressourcen, wie z.B. Rohmaterialienoder Vorprodukten. Insbesondere beim Thema Lieferkette gibt es nach wie vorProbleme: 66 Prozent der Unternehmen berichten von Produktionsstörungen durchLieferunterbrechungen und bewerten deren Folgen noch schwerwiegender als 2023.Dennoch arbeitet nur knapp die Hälfte an einer Umstellung oder Optimierung ihrerLieferkettenstruktur, um diese resilienter gegenüber Disruptionen zu machen.Dies zeigt eine Studie von Roland Berger in Kooperation mit dem Bundesverbandder Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) sowie den Luftfahrtverbändenaus Großbritannien, ADS, und Frankreich, GIFAS. Unter dem Titel "Study on theResilience of the Aerospace Supply Chain in Germany, France and the UK" und mitrund 150 befragten Unternehmen zeichnet die Studie ein umfassendes Bild dereuropäischen Luftfahrtbranche."Die Aufholjagd nach dem Einbruch in den Coronajahren ist in vollem Gange unddie Orderbücher der europäischen Luftfahrtindustrie sind entsprechend voll",sagt Stephan Baur, Partner bei Roland Berger. "Um diesen Auftragsbestandabzuarbeiten, muss die Anzahl der ausgelieferten zivilen Flugzeuge bis 2030 fastverdoppelt werden. Doch viele der Unternehmen, vor allem aus dem Kreis derkleinen und mittelständischen Zulieferer, sehen sich derzeit nicht in der Lage,ihre Produktion entsprechend hochzufahren." So tun sich über 60 Prozent derbefragten Unternehmen schwer, die nötigen Fachkräfte für den Hochlauf zu finden,40 Prozent berichten von mangelndem Kapital für Investitionen. Und für immerhin35 Prozent sind mangelnde Produktionskapazitäten eine Herausforderung.Dazu kommen Probleme mit den Lieferketten: Zwei Drittel der Befragten (66%), vorallem Tier-1-Zulieferer, berichten von Störungen, etwa durch längere