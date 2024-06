ANALYSE-FLASH Warburg senkt New Work auf 'Sell' und Ziel auf 66,25 Euro Das Analysehaus Warburg Research hat New Work angesichts des bevorstehenden Delistings von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Marius Fuhrberg in seiner Reaktion auf die Vereinbarung mit Burda Digital auf das Niveau des …