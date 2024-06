Paderborn (ots) - Die FASTEC GmbH, führender Anbieter von IT-Lösungen für

Produktionsunternehmen, hat die neuen Produkte pvaPRO, smartOEE und FASTedge

gelauncht. Damit erhalten Unternehmen schlüsselfertige Systeme zur

Digitalisierung und Optimierung der Produktion. Während pvaPRO ein

cloudbasiertes Dashboard Add-on für das bestehende Manufacturing Execution

System (MES) FASTEC 4 PRO darstellt, gelingt mit smartOEE der schnelle Einstieg

in die MES-Welt. Die dazugehörige Hardware stellt die Produktfamilie FASTedge

bereit, wodurch Unternehmen alles aus einer Hand erhalten. Die Vorteile liegen

unter anderem in einer einfachen und schnellen Installation, einer flexiblen

Mietoption und in der Möglichkeit, innerhalb von 48 Stunden ein Austauschgerät

zu erhalten. Mit dem Launch der neuen Produkte verstärkt FASTEC seine

Positionierung als Lösungspartner für die Fabriken der Zukunft.



Stefan Rupprecht, Managing Director bei FASTEC, fasst zusammen: "Das MES mit

modernsten Technologien bildet das Fundament für die Fabriken der Zukunft.

Unsere neuen Lösungen pvaPRO, FASTedge und smartOEE erfüllen die Anforderungen

unserer Kunden in den Bereichen Edge und Cloud. So ermöglichen wir ihnen die

optimale Umsetzung einer digitalen, umsatzfördernden und nachhaltigen

Fertigung."









FASTEC erreicht mit pvaPRO einen Meilenstein in der Entwicklung:

Produktionsdaten, die bereits mit dem MES FASTEC 4 PRO erfasst werden, können

nun zentral in der webbasierten Cloud-native Anwendung ausgewertet werden. Die

erfassten Betriebs- und Maschinendaten werden aus FASTEC 4 PRO zyklisch zu

pvaPRO transferiert.



Durch die Nutzung der Cloud stehen die Produktionsdaten überall zur Verfügung

und können jederzeit genutzt werden. Microsoft Azure sorgt für eine sichere

Verschlüsselung der Daten und verwendet neueste Technologien. Für die Funktion

ist außer einer Internetverbindung keine zusätzliche IT-Infrastruktur im Werk

nötig.



Zusätzlich ermöglicht pvaPRO die zentrale Verwaltung mehrerer Werke. Das führt

zu einer standortübergreifenden und webbasierten Auswertung der Daten und sorgt

für Transparenz und mehr Komfort innerhalb der Organisation. Die neuen

Reporting-Komponenten greifen auf die Daten in der Cloud zu und ermöglichen so

die Auswertung in individuell zusammengestellten Dashboards. Zur Verfügung

stehen unter anderem mehrere Widgets, Tabellen und Charts.



Schneller Einstieg in die MES-Welt



smartOEE ermöglicht den schnellen Einstieg in die digitale Datenerfassung und

-auswertung. Alle Komponenten sind vorkonfiguriert und innerhalb kürzester Zeit

betriebsbereit. Das System zeichnet eine einfache Installation und intuitive Seite 2 ► Seite 1 von 2



