Um den Verwaltungsaufwand rund um Finanzthemen im Gesundheitswesen weiter zu

reduzieren, kooperiert das Health- und Fintech Nelly mit der

Finanztechnologie-Plattform Adyen. Die Partnerschaft ermöglicht Arztpraxen ab

sofort, alle Prozesse rund um die Verwaltung von Zahlungen über ein

einheitliches, in die Praxissoftware integriertes System abzuwickeln. Das

bedeutet: Ab sofort können Arztpraxen Nelly als digitale Lösung für ihre

Zahlungsabwicklung nutzen, ein Bankkonto mit einer lokalen IBAN dank der

Banklizenz von Adyen führen und digitale Zahlungen effizient abwickeln. Auch die

Ausgabe von Firmenkreditkarten ist durch die Partnerschaft möglich. Zum Start

ist dies in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern möglich.





Von der Patientenaufnahme bis zur ZahlungsabwicklungDurch die Integration von Adyen wird die gesamte Verwaltung aller Finanzprozessevereinfacht. Mit digitalen Zahlungslinks, POS-Terminals, Bankkonten undFirmenkreditkarten wird es Arztpraxen ermöglicht, alle Zahlungen und Ausgabenüber eine einzige Plattform abzuwickeln. Sowohl Einmal-Transaktionen als auchregelmäßige Behandlungsgebühren werden durch Adyen und Nelly nutzerfreundlichund zeitgemäß verarbeitet.Zahlungen werden Arztpraxen sofort gutgeschrieben und können über die virtuellenund physischen Firmenkreditkarten in Echtzeit verwendet werden. Außerdem habenArztpraxen über die digitalen Bankkonten von Adyen die Möglichkeit, ihreFinanzströme zu optimieren und attraktive Zinsen für nicht genutztes Kapital zuerhalten.Expansion nach ItalienAuch für den Markteintritt von Nelly in Italien kommt die Kooperation mit Adyenzum Einsatz, da dort etwa 70 Prozent der Behandlungen auf Selbstzahlerbasiserfolgen. Der Patient kann seinen bevorzugten Zahlungsweg (Bankkonto,Kreditkarte, Ratenzahlung, Apple Pay etc.) hinterlegen. Die Abbuchung derBehandlungskosten sowie der Rechnungsversand geschieht im Anschluss digital undvollautomatisiert.Dies bedeutet eine erhebliche Vereinfachung und Zeitersparnis für Patient undPraxis. Durch Vorauszahlungen und Ausfallhonorare wird zudem die verbindlicheWahrnehmung von Terminen erhöht. Auch die Annahme von Kostenvoranschlägen undderen Bezahlung wird durch den neuen digitalen Prozess von Nelly vereinfacht.Umfassendes Banking-Angebot auf nur einer Plattform"Mit der Erweiterung unseres Angebots auf den Bereich der Zahlungs- undBankdienstleistungen stellen wir den uns angeschlossenen Praxen einBanking-Angebot direkt auf derselben Plattform zur Verfügung, auf der auch diePatienten- und Dokumentenverwaltung stattfindet ", erklärt Niklas Radner,Mitgründer und Geschäftsführer von Nelly Solutions. " Nelly wird so zurOne-Stop-Lösung für moderne Arztpraxen, die ihren Patienten ein erstklassigesErlebnis bieten möchten.""Durch schnelle Bezahlprozesse für Patienten vor Ort in der Praxis und viaSmartphone profitieren die Praxen und erhalten einen schnellen und sicherenZahlungseingang ", erklärt Hella Fuhrmann, Country Managerin DACH bei Adyen. "Die Zusammenarbeit zwischen Adyen und Nelly zielt darauf ab, die Infrastrukturvon Arztpraxen zu modernisieren und eine effiziente und moderneZahlungsabwicklung zu gewährleisten. "