Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) -- Trotz des Preisanstiegs für Olivenöl auf den Weltmärkten sind die Deutschendiesem einzigartigen Lebensmittel treu geblieben. Der Wert der Einfuhren istin den letzten drei Jahren deutlich gestiegen, und zwar um fast 26 %, von 343Millionen Euro auf 435 Millionen Euro.- Die Informationskampagne "Olive World Tour", eine Initiative von Olive Oilsfrom Spain in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, hat in den letztendrei Jahren dazu beigetragen, die Kenntnisse über und die Verbundenheit mitOlivenöl zu verbessern.- Deutschland hat seine Position als siebtgrößter Importeur von Olivenöl in derWelt und als größter europäischer Importeur außerhalb des Mittelmeerraumsgefestigt.Im Jahr 2021 starteten Olivenöle aus Spanien und die Europäische Union dieInitiative "Olive Oil World Tour" in Deutschland unter dem Motto "Let's cooktogether! Alles schmeckt besser mit europäischem Olivenöl". Nach drei Jahrenintensiver Werbemaßnahmen im ganzen Land neigt sich die Kampagne ihrem Ende zuund wurde mit einer spektakulären Veranstaltung in München gebührend gefeiert.Ein Event, das es ermöglichte, die Erfolge einer Initiative aufzuzeigen, diedarauf abzielte, den Verbrauch von Olivenöl auf einem Markt zu etablieren, dersich in einem starken Wachstum befindet. Dies geht so weit, dass die EuropäischeUnion bereits heute der größte Verbraucher dieses Lebensmittels unter denLändern außerhalb des Mittelmeerraums ist.Der Zeitpunkt für den Start der Kampagne hätte nicht besser gewählt werdenkönnen, wie Teresa Pérez, Generaldirektorin für Olivenöle aus Spanien, bei derVeranstaltung in der bayerischen Landeshauptstadt erklärte: "Diese Kampagnewurde zu einem Zeitpunkt gestartet, als sie am dringendsten gebraucht wurde, alsdie Olivenölpreise auf den Weltmärkten in die Höhe schnellten. Ein Umstand, deruns einen Einbruch der Nachfrage auf diesem und anderen wichtigen Märktenbefürchten ließ."Als die Kampagne im Juli 2021 startete, lag der Olivenölpreis auf deneuropäischen Märkten bei durchschnittlich 4,4 Euro pro Kilogramm, während er inden ersten Monaten des Jahres 2024 auf über 9 Euro pro Kilogramm anstieg. "DieKampagne hat uns geholfen, den deutschen Verbrauchern zu erklären, dass Olivenöljeden Cent wert ist. Denn sie kaufen nicht nur ein hochwertiges Lebensmittel,das ihren Gerichten Geschmack verleiht, sondern auch ein Plus an Wohlbefinden,das ihnen nur wenige andere Lebensmittel bieten können."Die Geschäftsführerin von Interprofessional fügt hinzu: "Die Daten zeigen, dass