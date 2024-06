Gegen den Strom schwimmen

Bildquelle: Fuat und Marta Akar

Wir haben bei Immobilien erlebt, dass sie in der Niedrigzinsphase bis zum Frühjahr 2022 teuer und begehrt waren. Jetzt liegen die Zinsen hoch und die Häuser und Wohnungen lassen sich schlecht verkaufen. Die Werte sind vielerorts abgestürzt – aus Käufersicht paradiesische Zustände. Was sie davon halten und was sie ihren Klienten empfehlen, darüber reden Fuat und Marta Akar. Die beiden sind Mentoren für Finanzielle Freiheit und vermitteln in ihrem Mentoringprogramm umfassendes Wissen zur finanziellen Freiheit und den Aufbau eines erfolgreichen Mindsets. Immobilien stellen für sie eine der drei wesentlichen Säulen dazu dar – neben dem Börsenhandel und einem eigenen Business.

Laut Fuat Akar hätten Immobilienkäufer genau das Gegenteil dessen machen müssen, was ihnen die Medien nahelegten: „Die Nachrichten haben damals in der Niedrigzinsphase gedruckt: ‚Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Immobilien zu kaufen!‘ Nun, in der aktuellen Hochzinsphase, schreiben alle Medien, dass der Immobilienmarkt einbricht. Wer diesen Botschaften folgt, wird immer zu den Verlierern der Masse gehören.“ Warum ist das aus seiner Sicht so?

Bevor Fuat Akar gemeinsam mit seiner Frau zur Antwort schreitet, betont er: „Es gibt immer Ausnahmen und bei Immobilien, wie bei jeder Investition, kommt es stets auf den genauen Fall an – hier also das konkrete Objekt und die Kalkulation.“ Doch im Grundsatz hätten diejenigen richtig gelegen, die genau andersrum gehandelt hätten, wobei niemand wissen konnte, wann genau die Niedrigzinsperiode zu Ende geht. Aber dass sie irgendwann vorbei sei, das sei klar gewesen.

Nachfrage pushte Preis

Marta Akar kritisiert: „In der Niedrigzinsphase haben alle Medien und Magazine jedem, der lesen konnte, suggeriert: Jetzt musst du zuschlagen. Also gab es einen Run und das drückte natürlich den Preis enorm nach oben.“ Zumal auch sonst für viele Menschen mit Geld und Vermögen das Problem bestand, dass ihr Geld nicht gut verzinst wurde. „Durch diese Massenbewegung haben sich die Märkte, ausgedrückt in Kaufpreisen, überhitzt. In Berlin etwa sind in den vergangenen Jahren die Preise dermaßen gestiegen, dass angesichts immer noch niedriger Mieten und einer restriktiven, quasi sozialistischen Mietenpolitik, unterm Strich kein oder kaum ein Gewinn bleibt“, erklärt Fuat Akar. Ähnliches passierte in anderen deutschen Metropolen, auch wenn dort die Mieten nicht so stark reguliert waren. Dafür waren dort die Preise wiederum höher.

Ein alte Börsenregel lautet: „Man macht Geld, indem man kauft, wenn Blut auf den Straßen fließt.“ Sie wird John D. Rockefeller zugeschrieben, manchmal auch Baron de Rothschild oder in abgewandelter Formulierung Börsenaltmeister André Kostolany. So oder so, alles Leute, die wussten, wie man Geld macht. Dahinter steht, dass man antizyklisch handeln solle. Also dann einzusteigen, wenn die Kurse abgestürzt sind. Im Gegenzug heißt es, dass man verkaufen soll, wenn Euphorie am Markt herrscht. Denn einerseits kann man dann gute Preise erzielen. Anderseits ist eine Euphorie oft ein Zeichen dafür, dass die Preise aus dem Ruder laufen – und bald den umgekehrten Weg gehen. „Diese Prinzipien kann man gerade auf den Immobilienmarkt anwenden“, sagt Marta Akar.

Wenn Blut auf den Straßen fließt ...

Fuat Akar ergänzt: „Bis Anfang 2022 haben sich Hinz und Kunz für Immobilien interessiert. Das ist erst einmal eine gute Sache, denn richtig angewandt sind Immobilien ein guter Weg finanzielle Freiheit zu erreichen.“ Trotzdem sei dies keine positive Nachricht gewesen: „Plötzlich wollte jeder sein Geld im berühmten Betongold anlegen. Makler haben Sammelbesichtigung organisiert, weil sie mit den Terminen nicht hinterherkamen. Eine hohe, teils überdrehte Nachfrage, gepusht durch fast kostenloses Fremdkapital, trafen auf ein begrenztes Angebot – mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Preise. Viele die keine Ahnung hatten, konnten auf einmal Investor werden – leider haben sie daher oftmals überteuert eingekauft.“

Es sei daher der falsche Zeitpunkt gewesen, in Immobilien zu investieren, da der hohe Kaufpreis die Renditen geschmälert hat. „Jetzt, wo Blut auf den Straßen fließt und die Zinsen hoch sind und wo jede Zeitung zurecht vermeldet, dass die Immobilienpreise eingebrochen sind, scheuen potenzielle Käufer zurück. Ein Grund dafür, weshalb sich Immobilien derzeit schlecht verkaufen lassen“, erläutert Fuat Akar. Doch für professionelle Investoren mit einem guten Mindset seien das jetzt paradiesische Zustände. Zugespitzt gesagt, seien sie jetzt allein auf dem Parkett. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die sie überbieten. Hinzukomme, dass sie teils auf Immobilienbesitzer treffen, die veräußern müssen oder wollen, weil sie geerbt haben, oder der Immobilienverkauf nach über 10 Jahren mit Gewinn in eine steuerfreie Sofortrente verwandelt werden soll.

Goldene Zeiten für Profis

Ihre Vorgehensweise skizziert Marta Akar: „Die Teilnehmer unseres Mentoringprogramms konnten in den vergangenen Monaten die aufgerufenen Preise oft über 30 Prozent reduzieren. So können sie Renditen zwischen neun und elf Prozent erzielen – und dies angesichts von Zinsen von knapp um die vier Prozent. Sie haben somit bei 1% Tilgung einen positiven Cashflow von 4-6%. Eine Bombenrendite, die man bei dem 0,7-Prozent-Zinseniveau von einst angesichts der Mondpreise nicht erreichen konnte.“

Ihr Fazit: „Seit über 2 Jahren sind die Märkte eingebrochen, Verkäufer werden ihre Immobilien nicht los, Makler stehen unter Druck und leiden unter ausbleibenden Provisionen. Lange wird es nicht mehr dauern, bis alle die neuen Gegebenheiten akzeptieren und wieder Bewegung in den Markt kommt. Auch die EZB spricht aktuell von weiteren Zinssenkungen. Das heißt: Wer jetzt ein gutes Mindset hat und ganz genau weiß, was er da tut, wie er einkauft und wie er die Immobilien zu bewerten hat, der hat aktuell noch goldene Zeiten.“