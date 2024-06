Aktien Frankfurt Anleger setzen auf Aktien vor erwarteter Zinssenkung durch EZB Die Rekordjagd an der Wall Street und die Aussicht auf niedrigere Zinsen haben am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt weiter vorangetrieben. Wie viel die Kursgewinne am Ende wert sind, wird sich jedoch wohl erst am Nachmittag entscheiden. Dann wird …