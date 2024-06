NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Ottavio Adorisio sieht die Anlagestory der Bonner in seinem Kommentar vom Donnerstag insgesamt gestärkt. Der künftige Einfluss von Lohnkosten sei geringer als zunächst befürchtet. Zudem sei die Übernahme von UScellular-Aktivitäten durch die Tochter T-Mobile US wertsteigernd. Ferner mache der Kurssprung von T-Mobile US die Bewertung der T-Aktie noch attraktiver./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 05:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2024 / 05:30 / UTC

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 22,73EUR auf Tradegate (06. Juni 2024, 11:59 Uhr) gehandelt.



Rating: Outperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 28 Euro



