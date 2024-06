In den Papieren des kriselnden US-Flugzeugbauers und Rüstungskonzerns Boeing haben Anleger in diesem Jahr nichts zu lachen. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie mehr als ein Viertel an Wert verloren.

Ursache hierfür sind neue Probleme bei der Sicherheit und der Verarbeitungsqualität von Passagierflugzeugen sowie gravierende Mängel auch in der Qualitätssicherung, sodass sich die US-Luftfahrtbehörde FAA einschalten musste.