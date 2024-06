Bonn (ots) -



- Giro- und Kreditkarte als Reisebegleiter bei den Deutschen gefragter als je

zuvor

- Kontaktloses Bezahlen macht das Reisen einfach entspannter

- Mehr als die Hälfte sagt: "Ja, ich würde mir extra für den Urlaub eine

Kreditkarte zulegen!"



Die Mehrheit der Deutschen startet dieses Jahr auf jeden Fall mit Karte in den

Sommerurlaub 2024. Nachdem viele Urlauber letztes Jahr wohl ausnahmsweise lieber

mit Bargeld auf Reisen waren, hat die Bequemlichkeit jetzt wieder die Nase vorn:

Das kontaktlose Zahlen mit Karte oder Smartphone ist im Urlaub sogar beliebter

denn je - das ergab die aktuelle Sommerumfrage der norisbank. Damit setzt sich

die große Erfolgsstory der Karte als praktischer Reisebegleiter weiter fort.





Für 52,9 Prozent der deutschen Urlauber muss im Sommer 2024 dieKreditkarte/Debitkarte oder die Giro-/ Maestro-Karte unbedingt mit insReisegepäck. 2023 bestätigten 48,0 Prozent diese Aussage (2022: 50,7 Prozent,2021: 49,6 Prozent, 2020: 46,3 Prozent, 2019: 39,9 Prozent). In der Altersgruppebis 49 Jahre und bei Besserverdienern (Nettoeinkommen über 2.500 Euro) liegt derAnteil sogar noch höher: bei rund 55 bzw. 60 Prozent. Vermutlich auch, weilimmer öfter einfach per Smartphone-App bezahlt wird.Im Vergleich zum Vorjahr gewinnt der Anteil der Kartennutzer insgesamt rund 5Prozentpunkte hinzu (2023: 48,0 Prozent) und im Vergleich zu 2019 - dem Jahr vorCorona - sogar 13 Prozentpunkte (2019: 39,9 Prozent). Die lange Pandemiezeit, inder kontaktloses Bezahlen wichtiger wurde, hat der Kartenzahlung 2020/21 einenkräftigen Aufschwung verpasst. Während dieser Zeit haben immer mehr Menschen dieVorzüge der digitalen Bezahlmöglichkeiten kennen und schätzen gelernt. Was jederfünfte Kartennutzer besonders mag: "Ich muss im Urlaub nicht ständig daraufachten, ob ich genug Bargeld dabeihabe." Rund 18 Prozent finden es praktisch,dass sie in der Umsatzübersicht alle Ausgaben im Blick haben - egal in welchemLand und in welcher Währung.Smarter Mix: Bargeld für alle Fälle und Karte für einen stressfreien UrlaubTrotz des großen Trends zur Kartenzahlung - auch 2024 mögen es immer noch vieleDeutsche, nämlich 47,1 Prozent, im Urlaub mit Bargeld zu bezahlen. Die Bedeutungvon physischem Geld in einer zunehmend digitalisierten Welt ist in der deutschenBevölkerung demnach immer noch hoch. Laut aktueller Umfrage gibt es jedoch aucheinen handfesten Grund, der für rund jeden vierten Barzahler eine Rolle spielt:In abgelegenen Regionen oder exotischeren Reiseländern ist die Kartenzahlungnicht flächendeckend möglich - hier ist "Cash" natürlich nach wie vor gefragt.Doch selbst die größten Bargeldfans möchten im Urlaub nicht auf ihre Karte