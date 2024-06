Hackerangriff auf Kryptobörse DMM Bitcoin will 320 Millionen US-Dollar via Kapitalerhöhung in Bitcoins stecken Die japanische Kryptobörse DMM Bitcoin strebt eine Kapitalerhöhung von 50 Milliarden Yen (321 Millionen US-Dollar) an, um einen massiven Verlust durch einen Hackerangriff auszugleichen.