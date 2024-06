Anleger, die Nvidia -Aktien am Donnerstag bei Handelsschluss in den USA halten, werden am bevorstehenden Aktiensplit des Chipherstellers teilhaben.

Der Aktiensplit erfolgt einen Tag, nachdem der Tech-Riese Apple überholt hat und zum zweitwertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen ist. Die Bewertung von Nvidia überschritt am Mittwoch die Marke von 3 Billionen US-Dollar und liegt damit nur noch knapp hinter der des Softwarekonzerns Microsoft, der aktuell mit 3,14 Billionen US-Dollar bewertet wird.

So läuft der Aktiensplit von Nvidia ab:

Anleger, die am Ende des Handelstages am Donnerstag Nvidia-Aktien halten, erhalten am Freitag nach Handelsschluss neun zusätzliche Aktien des Unternehmens. Der Wert der Aktien wird dem Split entsprechend angepasst. Der Handel mit dem Splitwert beginnt am Montag.

Nvidia-Dividende

Die am 22. Mai von Nvidia angekündigte Dividende von einem Cent pro Aktie wird an alle Aktionäre ausgeschüttet, die zum Stichtag am 11. Juni Aktien des Unternehmens besitzen. Die Dividende richtet sich also nach der Zahl der Aktien im Besitz nach dem Split. Ausgeschüttet wird sie von dem Unternehmen am 28. Juni.

Der Aktienkurs von Nvidia hat in diesem Jahr bereits 154 Prozent zugelegt. Am Mittwoch kletterten die Titel bis US-Handelsschluss um 5,2 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 1224,40 US-Dollar. Bei einem Split zu diesem Kurs, würden die Aktien am Montag zu 122,44 US-Dollar gehandelt werden. Vorbörslich steht die Aktie aktuell weitere 1,1 Prozent höher.

Allein von der Ankündigung des Aktiensplits im Mai bis zum Handelsschluss am Mittwoch stieg der Aktienkurs um fast 29 Prozent.

Rückenwind in den vergangenen Tagen kam nicht zuletzt von der Ankündigung von Tesla-CEO Elon Musk, dass der Elektroauto-Hersteller dieses Jahr wahrscheinlich zwischen 3 und 4 Milliarden US-Dollar für Nvidia-Hardware ausgeben werde. Das entspricht etwa 30 bis 40 Prozent der Ausgaben von Tesla für künstliche Intelligenz in diesem Jahr, erläuterte Musk auf X, früher bekannt als Twitter und im Besitz von Musk.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

