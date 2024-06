Seite 2 ► Seite 1 von 3

Innsbruck (ots) - Mit der richtigen Positionierung und effizienten Prozessenkönnen selbstständige Masseure sechsstellige Umsätze erzielen - mit einem MonatUrlaub im Jahr. Erreichen können das allerdings nur die Wenigsten. Als Gründerinund Geschäftsführerin der Agentur W3Becca GmbH hat es sich Ines Diwosch zurAufgabe gemacht, körpernahe Dienstleister bei ihrer Vermarktung und nachhaltigenKundengewinnung zu unterstützen. In diesem Artikel verrät sie, welche FehlerMasseure bei der Positionierung am Markt machen und wie es besser funktioniert.Viele selbstständige Masseure haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht undleben den Traum der Selbstständigkeit - von finanzieller Freiheit sind diemeisten jedoch weit entfernt. Vielmehr leben sie von der Hand in den Mund undglauben, sie hätten bereits alles aus ihrem Business herausgeholt. Dabei sind zuniedrig angesetzte Preise, ineffiziente Prozesse und der fehlende Fokus auf dasKerngeschäft oft an der Tagesordnung. Dass niemand acht Stunden am Tag massierenkann, ist selbstverständlich. Doch um von einem ausgebuchten Terminplan sprechenzu können, sollten vier Termine am Tag an fünf Werktagen die Woche gegeben sein.Wer es darüber hinaus noch schafft, sich optimal am Markt zu positionieren, hatgute Chancen, sein Massage Business zu skalieren und sechsstellige Umsätze imJahr zu erwirtschaften. "Die meisten Masseure machen gravierendePositionierungsfehler, die sie viel Potenzial kosten", weiß Ines Diwosch."Denn mit der richtigen Positionierung ist es nicht nur möglich, hohe Preise fürdie Dienstleistungen anzusetzen, sondern gleichzeitig auch hochwertige undkaufkräftige Kunden anzuziehen", fährt die Marketingexpertin fort. Mit derW3Becca, einer Agenturmarke der Diwosch GmbH, hat sie sich darauf spezialisiert,körpernahe Dienstleister bei der Vermarktung ihres Angebots und der nachhaltigenGewinnung von Kunden zu helfen. So lernen Masseure in der Beratung von InesDiwosch beispielsweise, wie sie mit der richtigen Positionierung Stundensätzevon 150 bis 200 Euro und damit ein Jahreseinkommen von über 100.000 Eurorealisieren. Mit professionellen Marktanalysen und gezielten Marketingstrategienhilft die Expertin außerdem dabei, eine Zielgruppe zu erschließen, die bereitist, hohe Preise zu bezahlen.Fehler 1: Falsche ZielgruppenanspracheViele Masseure verstehen nicht, dass sie als Profis den Markt anders sehen alsihre Zielgruppe. Mit einer Positionierung im Bereich Shiatsu, Fußreflexzonen,Liebscher und Bracht oder Lomi Lomi können maximal sehr gut informierte Kundenetwas anfangen. Der Durchschnittskunde sucht jedoch nur nach einer Lösung fürsein Problem, wie beispielsweise Verspannungskopfschmerzen oder chronische