- Auf Neues setzen: 31 Prozent der Deutschen würden ein chinesisches Autokaufen, 89 Prozent eine europäische Marke.- Auf Bewährtes vertrauen: 57 Prozent der Deutschen verbinden mit europäischenMarken Sicherheit, nur elf Prozent mit chinesischen Marken.- Auf den Preis schauen: Knapp 40 Prozent halten chinesische Modelle fürerschwinglich, nur 24 Prozent sagen das von europäischen Autos.Mit dem Wandel zur Elektrifizierung von Fahrzeugen gewinnen chinesischeHersteller mehr und mehr Marktanteile auf dem Weltmarkt. So ist der chinesischeHersteller BYD mit rund 300.000 im ersten Quartal verkauften vollelektrischenAutos dem weltweit noch größten E-Auto-Hersteller Tesla (387.000 verkaufte BEV -Battery Electric Vehicle) auf den Fersen. Zählt man die von BYD verkauften324.000 Plug-in-Hybride hinzu, ist das Unternehmen mit Abstand der größteHersteller von Elektrofahrzeugen. In den Top Ten der weltweit absatzstärkstenE-Autos 2023 befinden sich mit GAC Aion, SAIC GM Wuling, Li Auto, Changan undGeely fünf weitere chinesische Autobauer. Auch auf dem deutschen Automarktfassen immer mehr Hersteller aus China Fuß. Wie beispielsweise MG Motor mit über18.000 zugelassenen rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (BEV) für 2023.Welchen Einfluss die wachsende Marktpräsenz chinesischer Autobauer auf denEntscheidungskompass der Autokäufer:innen hat, damit hat sich der aktuelleAutomobilbarometer 2024 "Motorists are in a fog" von Consors Finanz befasst.Mittlerweile denken 31 Prozent der befragten Deutschen darüber nach, einchinesisches Auto zu erwerben (weltweit 38 Prozent). Das Image europäischerMarken ist jedoch nach wie vor deutlich positiver als das der chinesischen: 90Prozent der befragten Deutschen haben eine hohe Meinung von europäischen Marken,41 Prozent von chinesischen (weltweit 90/48 Prozent). Das ist dennoch einebeachtliche Zahl, angesichts der noch geringen Präsenz von chinesischen Markenauf dem deutschen Automobilmarkt.Europäische Marken liegen bei den Deutschen in Sachen Sicherheit undUmweltverträglichkeit vornBei den meisten wichtigen Imagefaktoren punkten die europäischen Markenweiterhin: 57 beziehungsweise 56 Prozent der Deutschen assoziieren miteuropäischen Marken Sicherheit und Verlässlichkeit. Dies verbinden nur elfbeziehungsweise 14 Prozent der befragten Deutschen mit chinesischen Marken. Auch