Nürnberg (ots) - Eine kürzlich durchgeführte Studie des EHI Retail Institute,

basierend auf einer Umfrage unter 81 Onlinehändlern aus Deutschland, Österreich

und der Schweiz, zeigt auf, dass jede Rücksendung die Händler zwischen fünf und

zehn Euro kostet. Diese Summe umfasst nicht nur das Rücksende-Porto, sondern

auch die Aufwendungen für die Kontrolle der Ware auf Wiederverkaufbarkeit.



"Es gibt immer weniger stationäre Geschäfte und der Großteil der Einkäufe wird

bereits online getätigt. Natürlich führt das wiederum auch zu immer mehr

Retouren, die die Kosten für Händler schnell in die Höhe treiben. Wer es jetzt

richtig anstellt, kann mit den Rücksendungen ein 'gutes Geschäft machen'",

erklärt Konstantinos Vasiadis. Er ist CEO der Elvinci.de GmbH und bewegt täglich

viele Tonnen Retouren für große Versandhändler. Nachfolgend verrät er, wie der

Ablauf bei der Elvinci.de GmbH aussieht und wie Onlinehändler ohne großen

Aufwand, mit dem bestmöglichen Verkaufspreis und Datengewinnung Rücksendungen

richtig behandeln können.





Der Ablauf des Retourenmanagements bei ElvinciDas stetige Wachstum im Online-/Multichannel- und Einzelhandel bringt nebenwachsenden Umsätzen auch ein steigendes Volumen an Kundenrückgaben mit sich. DerVerkauf von Retouren und A/B/C-Ware gewinnt dadurch immer mehr an Bedeutung. Einregulärer Wiederverkauf der Ware durch den Anbieter ist zeitintensiv, da derZustand der Ware mit Personal kostenintensiv geprüft werden muss. Eine Lösungbesteht darin, die Retouren und Überbestände an ein Großhandelsunternehmen wieElvinci zu verkaufen, das sich auf Retourenware spezialisiert hat.Elvinci kauft und verkauft die überschüssigen Retouren unabhängig vom Zustand.Das Spektrum reicht dabei von neuwertiger A-Ware über B-Ware bis hin zu C-Ware.Nachdem der Händler eine Liste der Retourenware geschickt hat, analysiertElvinci diese und gibt ein Angebot ab. Nach der Einigung auf einen Preis, vondem beide Seiten profitieren, übernimmt Elvinci den Transport- undLogistikaufwand. Die Retouren werden im Retourenlager lediglich gesammelt und inder vom Händler festgelegten Taktung durch Elvinci abgeholt. Der Vorteil einersolchen Zusammenarbeit besteht in der schnellen Vorgehensweise, die einenzügigen Kauf und Verkauf der Waren ermöglicht.WarenklassifizierungSobald die Ware bei Elvinci im Lager angekommen ist, beginnt das Team mit derWarenklassifizierung. Mithilfe der eigens entwickelten Klassifizierungs-App wirddie Ware Schritt für Schritt durch eine leichte Bedienung klassifiziert. Durcheinen Fragenkatalog kann das Team die relevanten Informationen mitEntscheidungsfragen und Skalen ermitteln. Bei der Warenklassifizierung durch dasRetourenmanagement erhalten die Artikel eine Identifikationsnummer und siewerden in einem Punktesystem bewertet. Durch die Warenklassifizierung besteht amEnde die Möglichkeit, den Zustand der Retouren zu analysieren.KäuferportalNachdem die Warenklassifizierung abgeschlossen ist, lädt das Team die Daten imKäuferportal von Elvinci hoch. Dort können die B2B-Kunden die Ware onlinekaufen. Aber auch die Lieferanten bekommen einen Zugang und können ihre früherretournierte Ware online bewerten. Dadurch erhalten die Lieferanten detaillierteInformationen, die sie für Analysen wie zum Beispiel Rücksendegründe und dentatsächlichen Zustand der Ware nutzen können. Durch das Retourenmanagementwerden detaillierte Produktansichten mit Fotos, Punktebewertung und Beschreibungautomatisiert erstellt, die Kunden und Lieferanten dann sichten können.Bewertung im PunktesystemIn den meisten Fällen arbeitet man in der Retouren-Branche mit den Kategorien A,B und C, woran sich auch die Preise orientieren. Diese Kategorien sind rechtgrob, wodurch der Wert der Ware teilweise über- oder unterschätzt wird, auch derZustand bietet ein weites Spektrum innerhalb der Kategorien. Aus diesem Grundhat Elvinci für das Retourenmanagement ein Punktesystem zur präziserenPreisermittlung und Bewertung der Retouren erstellt. Das Punktesystem geht bis100, wodurch sie den Zustand genauer beurteilen und eine präziserePreisermittlung durchführen können. Dadurch haben Lieferanten einen genauenÜberblick über die retournierte Ware.Über Konstantinos Vasiadis und Elvinci:Unternehmen aus der Produktion und dem Handel profitieren von der gutenWirtschaftslage in Deutschland. Doch Überproduktion, Rücksendungen oderÄhnliches binden Ressourcen und verursachen unnötige Kosten. KonstantinosVasiadis ist Geschäftsführer von Elvinci. Er und sein Team haben sich daraufspezialisiert, diese Problematik ökonomisch und nach dem Maximalprinzip zulösen. Weitere Informationen unter: https://www.elvinci.de/ .Pressekontakt:https://www.elvinci.de/Elvinci.de GmbHE-Mail: mailto:info@elvinci.deRuben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155923/5795215OTS: Elvinci.de GmbH