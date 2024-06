FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) geringfügig gestiegen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0882 US-Dollar gehandelt. Sie kostete damit ein wenig mehr als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0872 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag gab es wenige Impulse am Devisenmarkt. Die Industrie in Deutschland hat im April den vierten Auftragsrückgang in Folge verzeichnet. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg erwartet. "Die April-Zahl ist für sich genommen keine Katastrophe, denn es war nur ein Mini-Rückgang", kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Die Daten würden aber auch zeigen, "wie schwer sich die Konjunktur derzeit tut, wieder Tritt zu fassen". In der Eurozone sind im April die Einzelhandelsumsätze stärker gesunken als erwartet.